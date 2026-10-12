El presidente regional, Clavijo, cifra en más de 3.800 las llegadas en mes y medio y expresa su preocupación por la falta de respuesta del Gobierno central

Clavijo alerta de un nuevo brote migratorio en Canarias. Europa Press

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este lunes de que el archipiélago afronta un «nuevo brote migratorio», con más de 3.800 llegadas en algo más de mes y medio.

El dirigente regional ha trasladado su preocupación por la «ausencia» de reacción del Gobierno de España ante el repunte de la llegada de personas migrantes, durante sus declaraciones previas a los actos de la Fiesta Nacional.

Clavijo ha asegurado que el Ejecutivo canario lleva tiempo alertando de esta situación, incluso desde el pasado 12 de junio, y la ha relacionado con los preparativos para aplicar el nuevo pacto migratorio y de asilo de la Unión Europea, así como con los acontecimientos registrados en Ceuta y el desplazamiento de efectivos marroquíes hacia el norte.

Nuevo repunte de las llegadas

A su juicio, estos factores han contribuido al nuevo repunte de las llegadas a las islas.

El presidente autonómico ha expresado su temor a que los últimos meses del año reproduzcan el escenario de 2024, cuando llegaron a las costas canarias unas 47.000 personas.

También ha advertido de que el nuevo pacto migratorio europeo podría complicar la gestión de estos episodios y ha alertado de que el «efecto de retención» que persigue la UE en los territorios fronterizos podría intensificarse.