La parada militar recorrerá el centro de Madrid con 144 vehículos, 50 aviones y 32 helicópteros por el 12 de octubre

Los reyes presiden el desfile del 12 de octubre con casi 4.400 militares. EFE

Los reyes Felipe VI y Letizia presiden este lunes el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional, el acto central del 12 de octubre, en el que participarán cerca de 4.400 militares, 144 vehículos, 39 motocicletas, 50 aviones y 32 helicópteros.

Les acompañarán la princesa Leonor y la infanta Sofía, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón, entre otras autoridades.

El desfile comenzará a las 11:00 horas y recorrerá 1.540 metros desde la glorieta de Carlos V, en Atocha, hasta la plaza de Colón. Tras la llegada de los reyes a la tribuna, Felipe VI recibirá los honores militares y pasará revista al Batallón de Honores.

Salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo

A continuación, tendrán lugar el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo, el izado de la bandera, el homenaje a los caídos y el sobrevuelo de la Formación Mirlo, antes de las exhibiciones aérea y terrestre. Entre las novedades de esta edición figuran los blindados 8×8 Dragón del Ejército de Tierra.

Al acto asistirán también numerosos ministros y representantes autonómicos, aunque se han confirmado algunas ausencias, como las del lehendakari, la presidenta de Navarra, María Chivite, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, que se encuentra en Bruselas. El líder de Vox, Santiago Abascal, tampoco acudirá y ha anunciado que estará en Ceuta.

Una vez concluido el desfile, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía se trasladarán al Palacio Real para la tradicional recepción a representantes de las instituciones y de los ámbitos político, económico, social y cultural.