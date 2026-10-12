A unas 500 personas las desalojaron del asentamiento de El Guano, en Ceuta, entre ellas alrededor de 70 solicitantes de protección internacional y 30 menores

Más de 300 migrantes desalojados del campamento de El Guano regresan a Marruecos. EFE

Algo más de 300 migrantes de los cerca de 500 desalojados este domingo de la explanada de la antigua fábrica de El Guano, en Ceuta, han regresado voluntariamente a Marruecos.

Según fuentes policiales, a los migrantes los trasladaron al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para su identificación y, una vez allí, manifestaron su voluntad de volver al país vecino, por lo que se gestionó su retorno.

Entre las personas desalojadas, alrededor de 70 solicitaron protección internacional y unas 30 se identificaron como menores de edad, según los datos facilitados por fuentes policiales.

Recuperar los espacios públicos ocupados

El operativo de la Policía Nacional permitió desmantelar el último gran asentamiento que permanecía en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

Además, la intervención se suma a las actuaciones desarrolladas durante las últimas semanas en los asentamientos de las playas de Benítez y el Trampolín.

Estos dispositivos buscan recuperar los espacios públicos ocupados, mientras continúa pendiente la resolución de la situación administrativa de parte de las personas migrantes que permanecen en Ceuta.