La agencia de la ONU alerta de un aumento en la llegadas de mujeres y menores en los últimos días a la isla de El Hierro en cayucos, huyendo de las situaciones de violencia, conflictos y persecución

Menores en uno de los grupos de migrantes llegados a La Restinga, El Hierro, en las últimas horas. Imagen EFE

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha advertido de un aumento de niños y niñas entre los migrantes llegados en cayuco a la isla de El Hierro en los últimos días, muchos de los cuales huyen de situaciones de violencia, conflictos y persecución.

La portavoz de ACNUR, Paula Barrachina, ha señalado que garantizar el acceso a la protección internacional de estas personas debe considerarse «una prioridad» a pesar del repunte en el número de personas arribadas a la isla en los últimos días.

La agencia de la ONU ha recordado que el pasado 24 de noviembre Canarias registró una cifra récord de llegadas en un solo día a bordo de 14 embarcaciones procedentes de Senegal y Gambia, superando el anterior récord de 1.580 llegadas registrado el 14 de noviembre.

Mujeres y menores

Según las primeras informaciones de ACNUR, entre las personas que llegaron por este medio había al menos 200 mujeres y 127 niños y niñas, procedentes de países como Mali, Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal y Gambia.

En lo que va de noviembre, más de 15.100 personas han llegado a Canarias y aproximadamente 27.200 desde principios de 2026.

Barrachina ha subrayado que «detrás de cada cifra hay una persona, una historia y unas necesidades de protección que deben atenderse» y, entre quienes realizan esta «peligrosa travesía» hay mujeres y niños y niñas que, en muchos casos, huyen de situaciones de violencia, conflictos y persecución.

Por ello, para ACNUR es «fundamental» que todas las personas que llegan puedan acceder a unas condiciones de acogida adecuadas, que se identifiquen sus posibles necesidades de protección internacional y vulnerabilidades y que quienes necesiten asilo puedan acceder de manera efectiva al procedimiento.