La Salvamar Izar trasladó a Gran Tarajal, Fuerteventura, a 68 hombres, una mujer y tres menores localizados a unos diez kilómetros de la costa

Salvamento rescata a 72 migrantes en una embarcación cerca de Fuerteventura. EFE

Salvamento Marítimo ha auxiliado durante la madrugada de este lunes una embarcación precaria con 72 migrantes a bordo en aguas próximas a Fuerteventura.

Sus ocupantes, 68 hombres, una mujer y tres menores, todos de origen magrebí, desembarcaron en el muelle de Gran Tarajal sobre las 06.00 horas.

El aviso se recibió pasadas las 01.30 horas, después de que el radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil detectara un eco a unos diez kilómetros de la costa majorera.

Durante la jornada del domingo arribaran al archipiélago 668 migrantes

Salvamento movilizó a la Salvamar Izar y al helicóptero Helimer 211, aunque finalmente fue la embarcación de rescate la que localizó a los migrantes y los trasladó hasta el muelle.

Esta ha sido la primera embarcación en llegar a Canarias este lunes, después de que durante la jornada del domingo arribaran al archipiélago 668 migrantes.

Las llegadas se produjeron en una embarcación precaria trasladada a Lanzarote, un cayuco llevado hasta Arguineguín y otras dos embarcaciones auxiliadas en aguas de El Hierro.