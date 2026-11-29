Directo 29N Elecciones Generales | Los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno ya han votado Torneo del Fajín 2026: la gran final de lucha canaria base, en San Miguel de Abona EN DIRECTO 29N Elecciones Generales | Los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno ya han votado Torneo del Fajín 2026: la gran final de lucha canaria base, en San Miguel de Abona InicioNoticiasDeportes Torneo del Fajín 2026: la gran final de lucha canaria base, en San Miguel de Abona Redacción RTVC 29 noviembre 2026 11:19 Añade a RTVC en Google Sesenta y cuatro luchadores y luchadoras de entre 7 y 14 años se miden este domingo por el fajín de mejores de la base canaria DirectoLucha CanariaÚltima Hora Deportes COMPARTE XFacebookWhatsAppTelegramLinkedinEmail ÚLTIMAS NOTICIAS NOTICIAS RELACIONADAS 29N Elecciones Generales | Los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno ya han votado 29 noviembre 2026 11:25 Canarias Play emitirá en directo la gran final del 7º Torneo del Fajín Fundación CajaCanarias 28 noviembre 2026 09:00