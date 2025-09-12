Para Clavijo, el Gobierno central «está débil y dando las últimas bocanadas»

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confesado este viernes que sería «dramático» para Canarias un hipotético Gobierno central conformado por PP y Vox porque habrá una «ofensiva muy dura» contra los intereses de los nacionalismos y la periferia.

Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Para Clavijo, el Gobierno central «está débil y dando las últimas bocanadas» y cara al futuro cree que el Gobierno que le «viene bien» a las islas es el que dependa de los «votos» de los diputados de Coalición Canaria (CC).

Apoyo electoral

En ese sentido ha dicho que mira con «envidia» a Euskadi porque dispone de 11 diputados nacionalistas en el Congreso. Y que Canarias solo tiene uno por lo que hace «autocrítica» de por qué su partido no tiene más apoyo electoral en los comicios nacionales.

El presidente canario ha reconocido que los gobiernos en los que hay mayor pluralidad en las Cortes y necesitan apoyos nacionalistas son «más propensos». En concreto, a atender las «legítimas reivindicaciones» de los territorios nacionalistas.

Erupción volcánica

Ha puesto como ejemplo como gracias a esas relaciones se obtienen para Canarias planes de empleo, el convenio de carreteras o incluso la bonificación del 60% en el IRPF para La Palma a raíz de la erupción volcánica, si bien ha reconocido que en este caso concreto el Gobierno se «hace el remolón».