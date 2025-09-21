Los próximos días serán claves para saber la viabilidad de los Presupuestos Generales del Estado y Clavijo ha hecho referencia a ellos este domingo

Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Los próximos días serán claves para saber la viabilidad de los Presupuestos Generales del Estado. La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero señaló este viernes que se trabaja en ellos en una negociación compleja.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo ha considerado que «con honestidad lo veo difícil en estos momentos».

Del mismo modo, ha reiterado este domingo que «cualquier cosa ahora es excusada para el enfrentamiento y la crispación, la mayoría que sostiene en este caso el Gobierno de España está teniendo dificultades y bastantes desencuentros, por lo que no veo un espacio para dialogar y hacer unas cuentas».