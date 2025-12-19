El presidente Clavijo destaca el esfuerzo y talento de las jóvenes campeonas majoreras, Aurora Barrabí y Kiara Santana, ejemplo del boxeo femenino en Canarias

Clavijo felicita a las majoreras Barrabí y Santana, campeonas de boxeo de España / Cabildo de Fuerteventura

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha felicitado este viernes a las boxeadoras majoreras Aurora Barrabí y Kiara Santana, recientes campeonas de España.

Clavijo, de visita en Fuerteventura, junto a la presidenta del Cabildo, Lola García, y el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, han felicitado a las deportistas por los logros alcanzados a nivel nacional, ha informado la institución insular en un comunicado.

Orgullo para Fuerteventura y Canarias

Las deportistas se proclamaron campeonas en sus respectivas categorías durante el primer fin de semana de diciembre en Palencia, resultados que, además, fueron determinantes para que la Selección Canaria femenina de Boxeo lograra el título de Campeona Absoluta Joven.

Fernando Clavijo, Lola García y David de Vera han destacado el esfuerzo y constancia de las deportistas, siendo un orgullo para Fuerteventura y Canarias, así como el gran trabajo de cantera que realizan los clubes Tótem Dojo y Riga GYM, a los que pertenecen.

A pesar de su corta edad, atesoran ya numerosos títulos de campeonas que las convierten en un referente del boxeo en la isla, en Canarias y en el territorio nacional.