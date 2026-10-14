Clavijo pide a Sánchez que defienda más a Canarias en negociación presupuestaria de la UE

Fernando Clavijo advierte del riesgo de perder fondos europeos ante la propuesta de recortar un 8 % el presupuesto comunitario y reclama garantías para las ayudas al archipiélago

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este miércoles a su homólogo en el Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que mantenga «la máxima intensidad y redoble esfuerzos en defensa de los intereses del archipiélago» durante la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.

Clavijo insta a Sánchez a redoblar esfuerzos en defensa de Canarias en la negociación del Marco Financiero de la UE

Según ha dicho Clavijo este miércoles en un comunicado, percibe el riesgo de que el Gobierno de España «baje la guardia» en la negociación debido a la convocatoria electoral, «lo que podría poner en riesgo los fondos específicos para las islas».

“Estamos preocupados por las últimas noticias que nos llegan de Irlanda con una propuesta que conlleva una reducción del 8% de los fondos europeos”, ha señalado el titular del Gobierno canario 24 horas antes del comienzo del Consejo Europeo en que los 27 debatirán las líneas maestras del presupuesto 2028-2034.

Menos firmeza por las elecciones

Clavijo teme que España no aborde esta negociación con firmeza “ante la tesitura de unas elecciones generales con un Gobierno en campaña y no preocupado por la gestión”.

Para Clavijo, el objetivo es que se mantenga la ficha financiera y, sobre todo, que los recortes no afecten a los fondos de cohesión y a la política agraria.

El presidente recuerda que Canarias «se juega mucho» en el próximo presupuesto europeo, por lo que es importante que España y los otros dos Estados con territorios RUP -Francia y Portugal- mantengan activo el frente común en defensa del estatus RUP.

Esta unidad de los tres Estados se concretó hace dos semanas en una carta conjunta que Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Luís Montenegro remitieron a la Comisión Europea y a la presidencia de turno del Consejo Europeo que ejerce Irlanda.

Para el Gobierno de Canarias, la nueva propuesta de Marco Financiero Plurianual de la UE para el periodo 2028-2034 salva de los recortes las políticas de Cohesión y agrarias que son las que benefician al archipiélago y las RUP.

Incertidumbres sobre la financiación

«Sin embargo, todavía mantiene importantes incertidumbres sobre la financiación que recibirán las islas y su capacidad para participar directamente en la gestión de los recursos», ha añadido el Gobierno.

Un lado positivo, ha ahondado el Ejecutivo autonómico, es que a propuesta de Irlanda mantiene algunas de las principales ventajas reconocidas a las regiones ultraperiféricas, entre ellas una cofinanciación europea de hasta el 85 % y condiciones especiales de prefinanciación durante los primeros años del nuevo periodo presupuestario de la UE.

Sin embargo, el Gobierno autonómico considera que estos avances deben acompañarse de garantías concretas sobre las cantidades que finalmente recibirá el archipiélago.

Una de las principales preocupaciones del Ejecutivo canario es el nuevo modelo de gestión presupuestaria, que integra diferentes políticas europeas en los denominados Planes de Asociación Nacionales y Regionales.

Que continúen las ayudas específicas para las RUP

«Aunque la propuesta contempla la posibilidad de establecer capítulos regionales, la programación se articula fundamentalmente a través de los Estados miembros. Frente a la renacionalización de los fondos de la UE, el Ejecutivo canario ha liderado una ofensiva de las RUP ante sus tres Estado para que defiendan la continuidad de sus ayudas específicas«, ha señalado el Gobierno de Canarias.

En este sentido, las regiones ultraperiféricas han reclamado seguir participando directamente en la programación, negociación y gestión de los recursos europeos, con capacidad efectiva para determinar las prioridades de inversión en sus territorios.

Para reforzar esa posición, el presidente de Canarias participará a principios de noviembre en la cumbre RUP que se celebrará en la isla de Guadalupe.

Agricultura y pesca

De cara a la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE, el Gobierno de Canarias considera especialmente importante preservar los instrumentos que han permitido sostener durante décadas la actividad agrícola y pesquera del archipiélago.

Así, el Ejecutivo autonómico ha insistido en la necesidad de mantener el POSEI como un instrumento autónomo, con una dotación económica diferenciada, protegida y actualizada para responder al incremento de los costes de producción.

También ha reclamado incrementar un 40 % su presupuesto tras más de 20 años sin actualización.

En materia pesquera, el documento también contempla una financiación europea del 100 % para compensar determinados sobrecostes derivados de la ultraperiferia, aunque todavía no concreta las cantidades que corresponderían al sector pesquero canario.

«El Gobierno defiende que estas compensaciones dispongan de recursos propios y suficientes, evitando que las ayudas específicas para Canarias queden diluidas dentro de las asignaciones generales de los Estados miembros», concluye la nota.