El presidente del Gobierno canario señala que Canarias está «continuamente amenazada» por la inclusión del REF en la financiación general, en una entrevista este miércoles en el programa Buenos Días Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que las partidas del Régimen Económico y Fiscal (REF) se incorporen a la financiación autonómica ordinaria del Estado. Clavijo advirtió que esta medida «sería dramática» para el archipiélago. «El REF -según recordó el presidente- representa unas compensaciones fiscales y económicas que lo que nos permiten es superar la lejanía y la insularidad».

​En este contexto de incertidumbre sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el presidente incidió en que Canarias está «continuamente amenazada» por la inclusión de estas compensaciones en la financiación general. «​Si el REF se integra en el sistema ordinario, el Estado estaría tratando a las Islas «exactamente igual que un territorio continental», ignorando así su condición ultraperiférica.

Las consecuencias de este cambio, según el presidente, se traducirían directamente en «menos recursos económicos» para Canarias, alejándola «todavía más, de los estándares de calidad que tiene la medida de España o de la medida de Europa».

Clavijo avisa del riesgo de perder recursos si el REF se incluye en los presupuestos estatales.

Además, manifestó su escepticismo sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio, señalando que «no vemos que haya un clima que permita que pueda haber presupuestos», e incidió que es una «buena noticia que se intenten trabajar y ahí, es donde queremos es colocar todos los asuntos de la agenda canaria, que en el caso del presupuesto no sea aprobado».

«Obviamente, tiraremos con el Decreto canario que ya tiene el Gobierno de España y que estamos trabajando con todas las fuerzas políticas», apuntó.