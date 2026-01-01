Clipper hace historia en las campanadas y brinda con toda Canarias: “Felices Clipper”

Anoche, Clipper hizo historia como la primera marca canaria en colaborar en las campanadas y brindó con toda Canarias: “FELICES CLIPPER”

Anoche, durante la retransmisión de las campanadas en la Televisión Autonómica de Canarias, Clipper hizo historia al convertirse en la primera marca canaria en colaborar en este emblemático momento televisivo, brindando con toda Canarias para dar la bienvenida al 2026.

Matías Alonso brindando con Clipper

El presentador Matías Alonso alzó su Clipper en directo y deseó a los espectadores:

“¡Feliz Año Nuevo y… FELICES CLIPPER!”,

sellando así el primer brindis del año con el sabor más canario.

Este gesto marcó el inicio oficial de un año muy especial para la marca, que en 2026 celebra su 70 cumpleaños.

FELICES CLIPPER: la plataforma que celebra una forma de ser

Clipper cumple 70 años. Y en Canarias, cumplir años no es sumar velas: es celebrar cada momento con orgullo, con descaro y brindando juntos.

Porque Clipper no es solo un refresco.

Es un sabor. Una bandera. Un código compartido.

Un pedazo de Canarias imposible de olvidar.

Por eso, la marca ha puesto en marcha la plataforma FELICES CLIPPER, un concepto que resume todo lo que la marca representa desde hace siete décadas:

No celebramos solo un aniversario.

Celebramos una manera de ser, de hablar y de compartir.

En Canarias brindamos siempre:

en una quedada con los colegas, en una tarde de playa, en una fiesta improvisada en mitad de la calle, en Navidad y, por supuesto, en Fin de Año.

Setenta años después, seguimos igual: descaradamente nuestros. Sin remedio.

Por eso no decimos “felices 70”.

Decimos lo que llevamos toda la vida sintiendo: FELICES CLIPPER.

Una marca local que sigue creciendo en el corazón de varias generaciones

Clipper vive uno de los momentos más significativos de su historia. Es un referente emocional para las generaciones adultas que han crecido con la marca, al mismo tiempo que conecta con los jóvenes que buscan marcas auténticas, cercanas, locales y con propósito.

En 2026, Clipper no quiere solo celebrar su aniversario.

Quiere que Canarias sienta que también cumple con ella.

La plataforma FELICES CLIPPER acompañará a la marca durante todo el año a través de iniciativas de comunicación, experiencias y acciones sociales en las islas.

El primer brindis del año, con sabor a Clipper

El histórico brindis de anoche en la Televisión Autonómica fue el punto de partida perfecto para este año de celebración.

Clipper brindó por Canarias, con Canarias y desde Canarias.

Y lo hizo con un mensaje sencillo y rotundo:

“¡Feliz Año Nuevo y… FELICES CLIPPER!”

Sobre Clipper

Nacida en Canarias en 1956, Clipper es una de las marcas más emblemáticas del archipiélago. Fabricada y distribuida por Ahembo, destaca por sus sabores únicos y su carácter inconfundible, acompañando a generaciones de canarios en momentos cotidianos y celebraciones. Hoy continúa siendo una marca local, auténtica, cercana y orgullosamente canaria.