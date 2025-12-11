El acuerdo, presentado en la sede de Canaluz Vecindario, beneficiará a jugadores y jugadoras de todas las categorías no profesionales, fútbol base, fútbol sala, fútbol playa, más de 300 árbitros, cerca de 2.000 entrenadores y al personal de la Federación en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con una tarifa única y especial durante un año, vigente hasta diciembre de 2026.

Más de 30.000 federados del fútbol canario podrán ahorrar hasta un 30% en su factura de luz, gracias al nuevo convenio entre Canaluz y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

Firma del convenio

La primera compañía eléctrica de Canarias para toda España, Canaluz y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, dependiente de la Real Federación Española de Fútbol y que abarca a las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, han firmado hoy un importante convenio de colaboración que permitirá que más de 30.000 federados y federadas puedan beneficiarse de un descuento de hasta casi el 30% en su factura eléctrica durante un año.

Tarifa en exclusiva

El acuerdo, que ha sido presentado hoy en la sede de Canaluz Vecindario (Avenida de Canarias, 306), estará vigente hasta diciembre de 2026 y alcanza a todos los estamentos del fútbol federado en la provincia oriental: desde el fútbol base, hasta las máximas categorías no profesionales, incluyendo también fútbol sala y fútbol playa.

Asimismo, el convenio se hace extensivo a los más de 300 colegiados del Colegio de Árbitros de Las Palmas, a los cerca de 2.000 entrenadores activos, así como al personal trabajador de la propia Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, ampliando así el impacto social y económico de esta iniciativa.

Este acuerdo permitirá a todos los beneficiarios acceder en exclusiva a una tarifa eléctrica fija y especial, diseñada específicamente para el colectivo federado, contribuyendo al ahorro energético de miles de familias vinculadas al mundo del fútbol, en las islas orientales.

Como parte de esta colaboración, Canaluz pasa a convertirse en la energía oficial del fútbol canario con el lema: “¡La energía canaria de nuestro fútbol!” y -por tanto- contará así con una presencia destacada en la web del Portal del Federado y la aplicación oficial de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, a través de un banner digital permanente que enlaza a una página habilitada específicamente para que los federados y las federadas puedan consultar toda la información y activar la promoción de una manera muy sencilla desde hoy mismo, 10 de diciembre.

Energía oficial del fútbol canario

Desde ambas entidades, se coincide en señalar que este acuerdo supone “un paso importante en el compromiso con el deporte canario y con las personas que lo hacen posible cada día: jugadores y jugadoras, clubes, árbitros, entrenadores, familias y trabajadores del fútbol en nuestras islas”.

Desde Canaluz se destaca que este convenio refuerza su apuesta por la cercanía, por las alianzas locales y por una energía más accesible:

Representantes en la firma del convenio

“Queremos devolver al fútbol canario parte de lo mucho que aporta a nuestra tierra, ayudando a las familias a ahorrar y apoyando al deporte como motor social y comunitario,” señaló su director general, Lorenzo Muñoz Cerdeña quien añadió además que “en Canaluz creemos que el ahorro también se entrena: por eso queremos que cada federado/a tenga energía sencilla, cercana y con precio de campeón.”

Por su parte, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas valora este acuerdo como una acción pionera que sitúa a la provincia a la vanguardia en beneficios directos para sus federados/as:

Convenio extensivo a los más de 300 colegiados del Colegio de Árbitros de Las Palmas

“Este convenio supone un apoyo real y tangible para nuestro colectivo. Es una muestra más de que el fútbol es unión, compromiso y también bienestar para quienes lo conforman,” manifestó el presidente de la entidad, José Juan Arencibia Alemán, quien afirmó también que “con la incorporación de Canaluz al plantel de empresas colaboradoras de la Federación a las puertas del año de celebración del Centenario de la misma, se produce un gran fichaje que promete ya que, con Canaluz, Canarias tiene -por fin- su propia compañía eléctrica comercializadora que -además- ahora juega en nuestro equipo.”

Este acuerdo representa, además, una firme apuesta por una energía 100% canaria, por el fortalecimiento del tejido deportivo y por la creación de sinergias que beneficien directamente a la sociedad.

La promoción ya se encuentra activa desde este miércoles 10 de diciembre.

El acuerdo fue presentado en Canaluz Vecindario, la primera tienda física que Canaluz acaba de abrir con una magnífica oferta de apertura, en la isla de Gran Canaria, con la presencia y participación del presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia Alemán, el dierectos general de Canaluz, Lorenzo Muñoz Cerdeña y el gerente de tienda en Canaluz Vecindario, Javier Sánchez Delgado.

En el acto también estuvieron presentes el secretario general de la Federación, Daniel Pita y el director de Comunicación y Marketing de Canaluz, Héctor M. Pérez Quevedo.

Sobre Canaluz

Con Canaluz, Canarias tiene por fin- su propia compañía eléctrica comercializadora. Canaluz se erige así -desde nuestras Islas- en una compañía del sector energético nacional que lidera -con un capital y un innovador sistema de gestión nativo 100% canarios– una nueva forma de entender el suministro eléctrico, combinando precios altamente competitivos con un servicio cercano y personalizado.

Nuestra misión es hacer que la energía sea accesible, clara y sin complicaciones para hogares y negocios, ofreciendo soluciones innovadoras y adaptadas a cada cliente. Nuestro lema es: energía sencilla.

Con valores basados en la confianza, la transparencia, la innovación y el compromiso con el ahorro, Canaluz se proyecta como un referente sólido y confiable en el mercado eléctrico canario y nacional, preparado para afrontar los retos energéticos del futuro.