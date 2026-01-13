Croquetas, empanadillas criollas, estofados o ‘tunomisús’ en el IV Tenderete del Baifo con Quesos de Gran Canaria para celebrar el producto local de la isla.

La cita tendrá lugar este sábado 17 de enero en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria con actividades infantiles y música. En las elaboraciones participará alumnado de los siete centros de formación con estudios técnicos en cocina y gastronomía.

Gran Canaria, 12 de enero de 2026 – El IV Tenderete del Baifo con Quesos de Gran Canaria que se celebra este sábado 17 de enero en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo se convertirá en una nueva celebración del producto local y en el colofón festivo de la campaña de apoyo a su consumo impulsada por el Cabildo de Gran Canaria junto a la Asociación de Queseros de Gran Canaria (Asoquegran), Mataderos Insulares y los siete centros de formación de cocina de la isla.

Participantes, alumnado y representantes institucionales durante la presentación del IV Tenderete del Baifo con Quesos de Gran Canaria en la Granja Agrícola del Cabildo.

“Una vez más ponemos en valor un producto local no solo por su cercanía, calidad y precio, sino porque supone un complemento a la rentabilidad económica de los ganaderos grancanarios que tan bien hace a nuestra tierra, nuestra biodiversidad y economía”, subrayó hoy en rueda de prensa el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto al consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, y la presidenta de Asoquegran, María del Carmen Pérez Castellano.

En las elaboraciones participa alumnado del CIFP Felo Monzón y CIFP de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, del CIFP Villa de Agüimes y CIFP del Noroeste en Guía, así como de los IES Bañaderos de Arucas, de Faro de Maspalomas y del Noroeste de Santa María de Guía, aquellos en los que se imparten estudios técnicos en cocina y gastronomía.

La cita coincide con la celebración del Mercado Agrícola, Ganadero y Pesquero de Gran Canaria, que se desarrolla en las instalaciones de la Granja y tendrá lugar entre las 12.00 y las 17.00 horas, tras la apertura musical a cargo de Banda La Isleña.

El público podrá degustar las distintas tapas que han creado los centros de formación con carne de baifo, de cabra, quesos artesanales y productos de kilómetro cero cedidos por la asociación Mercados Agrícolas de Gran Canaria y que participarán en el 2º Concurso de Tapas ‘Se Me Fue El Baifo’, organizado por Asoquegran. El público podrá votar a partir de las 15.30 horas.

Todas las personas asistentes, hasta finalización de existencias, podrán realizar una travesía por la isla a través de los sentidos, con la posibilidad de degustar 15 tapas saladas y 7 dulces, como el sándwich de mechada de baifo, croqueta de baifo, pastel de baifo y berenjena, empanadilla criolla tradicional de baifo, estofado de carne de cabra con papas y, para endulzar el paladar, desde una tarta de queso de Asoquegran a un ‘Tunomisú’.

Además, se proponen tablitas de quesos artesanos de Gran Canaria, todo ello acompañado de vino, cerveza y sidra elaborados en la isla, a precios muy populares y con tickets que se adquirirán ese mismo día.

Se ha previsto que se elaboren unas 4.500 tapas, entre saladas y dulces, con 450 kilos de baifo y unos 40 kilos de queso. Además, habrá actividades infantiles, reconocimientos, la actuación del improvisador Yeray Rodríguez y, por último, el cierre musical de Armonía Show.

Acción directa con más de 600 personas en la campaña insular

La Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria tiene entre uno de los objetivos principales de su Plan Estratégico mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias y sensibilizar y difundir el valor añadido de las producciones locales, como estrategia para ir aumentando las cotas de soberanía alimentaria insular.

Asoquegran, como Asociación de Queseros de Gran Canaria, agrupa una treintena de queserías artesanales con ganado propio repartidas por toda la isla, principalmente de cabra, seguido de oveja canaria y vaca, tanto del país como frisona.

Junto a Asoquegran, Mataderos Insulares de Gran Canaria y los siete centros de formación de cocina de la isla, se inició una campaña de promoción a finales de noviembre de 2025 para fomentar el consumo de baifos y quesos artesanales de Gran Canaria.

El objeto final es el de mejorar la rentabilidad de las queserías artesanales asociadas, que elaboran queso con leche cruda del ganado de sus propias explotaciones.

Durante esta campaña, en colaboración con Mataderos Insulares de Gran Canaria, se llevaron a cabo varias actividades de despiece de baifo en los siete centros públicos que imparten estudios técnicos en cocina y gastronomía en la isla.

Además, en varios de los centros de formación se impartieron charlas formativas al alumnado y se realizaron diversas degustaciones de platos realizados por ellos mismos en sus respectivos comedores pedagógicos para el público en general.

Estas 25 acciones de valorización realizadas durante el último trimestre del año 2025 permitieron que más de 600 personas aprendieran y valorizaran un producto tan tradicional como sostenible como es la carne de baifo de Gran Canaria.