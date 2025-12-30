Loro Parque y Loro Parque Fundación conceden el Premio Gorila a S.M. la Reina Doña Sofía por su compromiso con el bienestar animal

La ceremonia se celebrará el 14 de enero en el acuario Poema del Mar, con la presencia de S.M. la Reina Doña Sofía y destacadas personalidades del ámbito regional, nacional e internacional

El prestigioso Premio Gorila, uno de los reconocimientos ambientales más relevantes a nivel internacional, ha sido concedido en su edición de 2024 a Su Majestad la Reina Doña Sofía, en reconocimiento a su compromiso ejemplar y sostenido con la conservación de la biodiversidad, el bienestar animal y la protección del patrimonio natural.

Imagen: Su Majestad la Reina Doña Sofía

Este galardón, creado por Wolfgang Kiessling, presidente del Grupo Loro Parque, distingue a personas e instituciones con trayectorias sobresalientes en la defensa del medio ambiente y la promoción de modelos de desarrollo sostenible. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 14 de enero en el acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria, y contará con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía, quien recogerá personalmente el premio.

Con esta distinción, Loro Parque y Loro Parque Fundación reconocen una vida dedicada a la sensibilización social, el impulso de iniciativas de conservación y el apoyo constante a proyectos orientados a la protección de especies amenazadas y ecosistemas vulnerables, consolidando a la Reina Doña Sofía como una figura de referencia internacional en el ámbito medioambiental.

El presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha destacado la relevancia de este reconocimiento ya que “para el Grupo Loro Parque es un honor conceder el Premio Gorila a Su Majestad la Reina Doña Sofía, una figura clave en la defensa de la naturaleza y un referente internacional en la protección del medio ambiente. Su implicación y sensibilidad hacia la conservación han contribuido de forma decisiva a impulsar proyectos que hoy son esenciales para la biodiversidad del planeta”.

La ceremonia tendrá lugar en Poema del Mar, uno de los acuarios más destacados a nivel internacional por su labor en investigación, divulgación científica y conservación de los ecosistemas marinos. La elección de este espacio como sede del acto refuerza su papel como centro de referencia en el ámbito científico y ambiental, así como su compromiso con la protección de los océanos.

El evento contará con la presencia de personalidades del ámbito local, regional, nacional e internacional, así como representantes institucionales, miembros de la comunidad científica y portavoces de organizaciones medioambientales. Durante el acto, el Grupo Loro Parque presentará además una actualización sobre los principales proyectos y líneas de trabajo desarrollados en los últimos años en materia de conservación, investigación y educación ambiental.