Hospiten destaca el papel del sueño en la ralentización de enfermedades neurológicas

El Dr. Txomin Navajas advierte en el Día Mundial del Sueño que el descanso nocturno funciona como un sistema de «limpieza» de toxinas neuronales esencial para prevenir el deterioro cognitivo

Santa Cruz de Tenerife, 12 de marzo de 2026. Hospiten resalta que un sueño profundo puede ser un punto clave para la ralentización de las enfermedades neurológicas. Con motivo del Día Mundial del Sueño, que se conmemora el 13 de marzo, el Servicio de Neurofisiología Clínica confirma que este proceso funciona como un neuroprotector real y no solo un proceso pasivo y de descanso.

La evidencia científica ha demostrado que es un proceso activo regenerador y reparador, que hace que nuestro cerebro sea capaz de acelerar o frenar la aparición de enfermedades degenerativas, como la demencia.

Dr. Txomin Navajas Carasa – Hospiten

El Dr. Txomin Navajas Carasa, jefe del Servicio de Neurofisiología Clínica en los Hospitales Universitarios Hospiten Rambla, Hospiten Bellevue y Hospiten Sur y en Hospiten Lanzarote, afirma que “es cierto que el sueño cambia con los años: disminuye el sueño profundo, aumentan los despertares y el reloj biológico tiende a adelantarse, lo que provoca el denominado despertar precoz. Si no se busca una solución a este deterioro, todo ello puede derivar en una peor memoria, déficit de atención y en mayor probabilidad de aparición de demencia”.

El sueño es neuroprotección real, no un simple proceso pasivo

“El sueño de ondas lentas es el gran protagonista en la limpieza biológica de los residuos proteicos que se generan durante el día, mediante una red linfática cerebral que elimina residuos como las proteínas beta amiloide y tau, implicadas en el Alzheimer”, explica el especialista.

Asimismo, “en estudios mediante Resonancia Magnética se ha demostrado que la mala calidad de sueño se asocia con un cerebro biológicamente más envejecido, y que la pérdida progresiva de sueño profundo se asocia a mayor probabilidad de desarrollar demencia años después”.

“Cuidar el sueño es cuidar la memoria, ya que se trata de una neuroprotección real, no un simple proceso pasivo. Tratar el insomnio, regular los horarios, exponerse a la luz solar y mantener una actividad física regular mejoran la arquitectura del sueño, favorecen la recuperación del descanso nocturno y, con ello, protegen el cerebro”, apunta el Dr. Navajas.

De igual forma, hay que tener en cuenta que los problemas del sueño pueden ser la primera señal y alertar de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson.

Hospiten recuerda que tratar los problemas de sueño es una forma de prevenir enfermedades neurológicas y debe formar parte de una diana importante en la estrategia de un envejecimiento saludable.

