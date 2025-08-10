La Asociación LGBTI Diversas recogió el contenido de la sentencia en su página web donde varios comentarios mostraban su satisfacción por el fallo judicial

Colectivos del movimiento LGTBI en Canarias han aplaudido la condena de la Audiencia Provincial tinerfeña a un hombre a 8 meses de prisión y pagar 2.500 euros por insultar y agredir a un residente de Puerto de La Cruz por su condición sexual, acoso que se repetía desde hacía más de un año.

El colectivo Lánzate de Lanzarote y La Graciosa, en un comunicado, ha expresado que este fallo representa “un hito” en la defensa del colectivo en las islas “y lanza un mensaje contundente: la homofobia, ya sea verbal o física, tiene consecuencias legales.

«La Justicia ha actuado y lo ha hecho con claridad reconociendo que el odio no puede disfrazarse de opinión ni ampararse en la convivencia«, ha señalado el colectivo, que ha pedido que el fallo sirva “como ejemplo y recordatorio».

«Cada palabra hiriente, cada gesto violento, cada intento de inferiorizar a alguien por su orientación o identidad sexual debe tener respuesta. No sólo desde la justicia sino también desde la sociedad civil”, han señalado.

Por su parte la Asociación LGBTI Diversas, que tiene su sede en Puerto de La Cruz, recogió el contenido de la sentencia en su página web y redes sociales, donde varios comentarios de personas a título individual mostraban su satisfacción por el fallo judicial.

La sentencia da por probado que cuando el condenado coincidía con el denunciante en un bar del centro de esta ciudad o alrededores, con el fin de humillarle por su orientación sexual, le gritaba expresiones homófobas, pedía que los mataran y se negaba a sentarse con la víctima o su marido.

La mañana del 9 de septiembre de 2022, cuando el acusado permanecía en el bar, al ver pasar a la víctima nuevamente volvió a insultarlo, por lo que éste se acercó con el fin de reprocharle su conducta, momento en el que se levantó y le dio un puñetazo en la cara y un golpe en el brazo izquierdo.

Durante el juicio el denunciante presentó dos testigos que habían visto la agresión de aquel día y los insultos de jornadas anteriores hasta el punto de que en un momento dado al condenado se le había prohibido la entrada en el bar por la actitud agresiva que mostraba hacia el ciudadano.