Comedia, acción y enredos en ‘Infiltrados en Miami’

En esta divertida secuela, dirigida por Tim Story, los agentes Ben y James vuelven a la acción para acabar con un despiadado narcotraficante

Este jueves, a las 22:40 horas, Televisión Canaria propone una noche de cine para toda la familia con ‘Infiltrados en Miami’, dirigida por Tim Story. En esta secuela de la película ‘Vaya patrulla’, vuelve la curiosa pareja de agentes formada por Ben y James para ayudar a la policía local de Miami a acabar con un despiadado narcotraficante. Una comedia repleta de humor, persecuciones y enredos policiales protagonizada por Kevin Hart, Ice Cube, Olivia Munn y Tika Sumpter.

A pocos días de su boda, Ben Barber (Kevin Hart) se embarca en una nueva y dantesca misión. Viaja a Miami junto a su futuro cuñado, James Payton (Ice Cube), para atrapar a un traficante e que está inundando de droga las calles de Atlanta.

Ben, guarda de seguridad en un instituto y aficionado a los videojuegos, lleva dos años intentando convencer al condecorado detective de que está a la altura de Angela (Tika Sumpter), su prometida y hermana del policía. Tras ser admitido en la academia de policía, cree haber demostrado su valía, pero James decide ponerlo a prueba con una patrulla que pondrá a ambos al límite.