El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya trabaja para desmantelar el carril bici del centro de la ciudad

RTVC.

Anoche se iniciaron los trabajos de desmantelamiento del carril bici en varias vías del centro de Santa Cruz de Tenerife, después de que el Ayuntamiento renunciara a continuar la batalla judicial para mantener esta infraestructura de movilidad sostenible.

Las actuaciones afectan a tres calles principales: la calle de El Pilar, Villalba Hervás y Méndez Núñez, donde el carril bici desaparece definitivamente para dar paso a nuevos usos del espacio público. Évelyn Alonso, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, señaló que el Ayuntamiento consensuó la reordenación tanto con los vecinos como con el sector comercial de la zona.

Nuevos usos

Según detalló Alonso, el espacio liberado permitirá habilitar cerca de 35 nuevas zonas de carga y descarga, más de 90 plazas para motos, un medio de transporte cuyo uso “se ha multiplicado muchísimo en la ciudad”, así como nuevas plazas para personas con movilidad reducida (PMR). Además, se reforzará el servicio de taxi con nueve nuevas plazas, especialmente en la calle de El Pilar, ampliando la parada situada junto al Hotel INNSiDE, una demanda histórica del sector.

La concejala también anunció la creación de 10 espacios destinados a diferentes entidades, como el Instituto de Movilización, y la adaptación de zonas para terrazas de cafeterías y restaurantes, con el objetivo de integrar estos cambios en la vida cotidiana de la ciudad.