Comienzan las obras en la carretera del aeropuerto de El Hierro

El Cabildo de El Hierro ha iniciado las obras de repavimentación de la carretera HI-3, Aeropuerto-Tejeleita en el municipio de Valverde. Una iniciativa que supone un presupuesto de 2.615.666,36 euros y un plazo de ejecución de 6 meses.

Imagen cedida.

Construcción de muros

La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González visitó este viernes las obras que comenzaron con el desbroce y construcción de muros en sus márgenes.

Las actuaciones previas al reasfaltado de la vía en el tramo que une el Aeropuerto con el cruce conocido como Tejeleita, incluyen además el tratamiento de los taludes y cunetas de drenaje de aguas pluviales, así como la señalización horizontal y vertical, según ha informado el Cabildo.