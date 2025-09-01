Los diversos miembros escucharon las preocupaciones del colectivo

La Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias realizó este lunes una visita a la isla de El Hierro para conocer de primera mano los problemas y retos a los que se enfrenta la población con discapacidad.

En la foto de familia que se tomó en la sede del Cabildo de El Hierro, destacó una idea compartida por todos los grupos políticos presentes: cada isla tiene sus propias necesidades, y la unidad es clave para mejorar los derechos de las personas que viven en ellas.

Mejorar la normativa

Uno de los puntos principales discutidos durante el encuentro fue la importancia de mejorar las normativas existentes para garantizar que las personas con discapacidad, sin importar en qué isla residan, tengan acceso a los mismos derechos y servicios.

Por otro lado, en el caso de El Hierro, la comisión visitó al centro de día Ceró, un centro dependiente del Cabildo herreño que ofrece atención a personas con discapacidad intelectual y a quienes requieren de asistencia en su vida diaria.

La Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias visita El Hierro / Informativos RTVC

«Es fundamental agilizar las valoraciones a las personas con discapacidad que están esperando durante años esa valoración para poder obtener el grado de discapacidad», aseguran desde la propia Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias.

Este centro tiene una capacidad para 24 plazas, aunque solo 16 de ellas están ocupadas, lo que deja 8 vacantes. Sin embargo, las autoridades locales destacaron que en estos momentos no hay personas esperando para ingresar, aunque la situación podría cambiar en el futuro.