El socio de gobierno, Sumar, y ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís, solicitan que Albares comparezca en el Congreso por el ataque a Venezuela

Sumar, miembro del Gobierno de coalición, y los socios de investidura ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís han solicitado la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares en el Congreso para explicar la posición del Ejecutivo ante «el grave ataque de EEUU a Venezuela».

Yolanda Diaz, Pilar Alegría y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación , José Manuel Albares. EFE/ JJ GUILLÉN

Diputados de esos partidos han registrado este sábado la solicitud de comparecencia urgente. Quieren que informe «sobre la posición del Gobierno español ante el grave ataque de EEUU a Venezuela, vulnerando el Derecho internacional y la soberanía del pueblo venezolano«.

Tras conocerse que el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela ha culminado con la detención del presidente Nicolás Maduro, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha apelado a la desescalada. Ha pedido que se respeten el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.