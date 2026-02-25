ES NOTICIA

Yolanda Díaz anuncia que no repetirá como candidata de Sumar en las próximas elecciones

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de la coalición Sumar en 2023, no se presentará a las próximas elecciones generales

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles en redes sociales que no será candidata en las próximas elecciones generales. Una decisión «muy meditada» y que ha comunicado a su familia, a su espacio político y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno», ha escrito en una carta publicada en la red social Bluesky.

Previamente, reconoce que siempre tuvo «muchas reticencias ante la idea de ser candidata» en las elecciones generales de 2023. Y afirma que «la política es dura, especialmente para las mujeres», pero señala que no se arrepiente de haber dado el paso entonces.

El anuncio de Díaz llega en un momento de refundación de la coalición Sumar, el espacio que ella misma articuló y lideró en las anteriores elecciones. Y con la incógnita de quién encabezará esta nueva alianza. Una alianza de la que forman parte por el momento Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

