A lo largo de las últimas semanas, Sumar Canarias ha celebrado un encuentro interno entre su militancia y los equipos organizadores

El Movimiento Sumar Canarias celebra este sábado, 11 de abril, el plenario presencial de su Asamblea Autonómica Constituyente. Todo ello, con el objetivo de «fortalecer el proyecto político en las islas y abrir una nueva etapa de consolidación y extensión«.

Marisol Collado. Imagen archivo.

El encuentro tiene lugar en el Edificio Sindical de Las Palmas de Gran Canaria y supone el cierre del proceso constituyente.

Últimas semanas

A lo largo de las últimas semanas, la formación ha celebrado un encuentro interno entre su militancia y los equipos organizadores. En concreto, para dar forma a los documentos político y organizativo, liderados respectivamente por Marisol Collado y Rubén Hernández.

Tras ese trabajo se abrió y cerró el período de enmiendas y transacciones en el que la militancia pudo debatir y enriquecer los textos base; y este sábado se aprobarán los documentos finales y se conocerán los resultados del proceso de candidaturas.

Grupo de Coordinación

Por su parte, Sumar ha indicado que la candidatura unitaria presentada, ‘Defender el territorio, ganar el futuro’, aspira a liderar el nuevo Grupo de Coordinación Autonómico y la Co-coordinación General de Movimiento Sumar en Canarias.