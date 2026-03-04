Albares desmiente a la Casa Blanca y reafirma la posición del Gobierno sobre los bombardeos en Irán no ha cambiado

España desmiente a la Casa Blanca el cambio en la postura sobre Irán. Europa Press

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha desmentido de forma “tajante” las declaraciones de la Casa Blanca, que indicaban que España habría accedido a cooperar militarmente con Estados Unidos.

Albares afirmó que la postura del Ejecutivo “no ha cambiado ni una coma” respecto al uso de las bases españolas en operaciones en Oriente Medio.

En declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, el titular de Exteriores subrayó que la posición del Gobierno sobre los bombardeos en Irán y la participación en la región permanece inalterable.

“Lo desmiento tajantemente”, recalcó, enfatizando la firmeza de la política española en este asunto.

El desmentido llega después de que la portavoz de la Casa Blanca sugiriera un acuerdo de cooperación militar con España, una versión que el Ejecutivo español ha negado de manera categórica, reafirmando su criterio de no autorizar el uso de sus instalaciones militares para estas operaciones.