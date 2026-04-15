El programa gastronómico de La Radio Canaria, que se emite este miércoles, a las 21:00 horas, y en redifusión el domingo 19 de abril, a las 00:00 horas, recogerá las impresiones de los responsables institucionales del Archipiélago

El programa gastronómico ‘Con Cúrcuma´ de La Radio Canaria pone el foco en el Salón de Gourmets en IFEMA Madrid este miércoles 15 de abril, a las 21:00 horas, y en redifusión el domingo 19 de abril, a las 00:00 horas, un evento en el que la “representación de Canarias ha sido relevante un año más”, en palabras de su director y presentador Francisco Belín.

`Con Cúrcuma´ analiza el impacto de la representación canaria en el Salón de Gourmets de Madrid. En la imagen de archivo, Begoña Frahíja.

Durante la emisión se analizará el impacto de la delegación canaria, se recogerán las impresiones de responsables institucionales del Archipiélago y se dará espacio a la presentación de la serie televisiva que el Cabildo de Lanzarote está preparando y que está inspirada en el libro `Cocina Tradicional de Lanzarote’ de Fefo Nieves.

El programa además hará un recorrido por la actualidad del sector que abrirá la repostera conejera Begoña Frahíja, que ofrecerá un avance de su menú degustación dulce para el Día de Canarias inspirado en la cocina popular y que desplegará en su obrador de Uga.

Seguidamente, el espacio proseguirá con las visiones profesionales del chef Iván Felipe Gironza, del restaurante Colmado 1917 -ubicado en el hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife-que nos convencerá que una labor como la suya no solo se ciñe exclusivamente a la atención de los comensales, y del hostelero al frente del Gastrobar Cortxo -situado en la plaza Ireneo González- Paco Delgado, que aportará sabrosos apuntes de un concepto que lleva muchos años agasajando a canarios y foráneos con especialidades tan expresivas como sabrosas.

Iván Felipe Gironza, de

Colmado 1917 Paco Delgado (izq.), de Gastrobar Cortxo, jutno al Marqués de Murrieta

Pan bao de cochinita pibil del Gastrobar Cortxo.

Relevo generacional

Así, la narrativa continuará con el debate sobre el relevo generacional de Toño Armas que está al frente de una de las distribuidoras de vinos más prestigiosas en el ámbito nacional, El Gusto Por el Vino, esta vez de la mano de su hijo Ayoze Armas, quien detallará su proceso personal en su reemplazo que compatibiliza con su profesión de piloto de Binter, y las reflexiones del periodista de `Con Cúrcuma´ Radio Sergio Lojendio, que reflexionará sobre encuentros como el de Salón de Gourmets en IFEMA Madrid y lo que suponen desde el punto de vista de la promoción gastronómica de las Islas.

Alejandro Bello, de El Lajar de Bello en Arona Ayoze Armas, de El Gusto Por el Vino

Sergio Lojendio Ceramica de Gonzalo Martín

Asimismo, Alejandro Bello, chef de El Lajar de Bello en Arona, Tenerife, que cuenta con un Sol Repsol, hablará sobre la responsabilidad de atender con calidad a los comensales que acuden al establecimiento de alta cocina.

Como broche final el programa gastronómico `Con Cúrcuma´ pone la artesanía vanguardista del ceramista de La Orotava, Tenerife, Gonzalo Martín, comentará sus investigaciones en técnicas japonesas para diseñar sus vajillas con el uso de materiales volcánicos propios de las Islas, un desafío en este apartado tan importante de la restauración, y en la ‘Entrevista Vintage´ se rescatará la charla con Armenia Mendoza, de Bodegas Montoro, de La Gomera.