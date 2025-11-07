El programa gastronómico conoce la iniciativa ‘Paisajes al Plato’, que busca promocionar el destino Canarias a través de la alta cocina y el producto de cercanía

Además, el espacio se sumerge en el valor histórico de los cereales de Tenerife o la jornada estelar de Etéreo, entre otros muchos asuntos

Los proyectos gastronómicos novedosos constituyen uno de los ingredientes predilectos para el equipo de ‘Con Cúrcuma‘ que este sábado 8 de noviembre a las 00:00 horas abre el programa especializado (número 387) con la entrevista a Abril Ronsisvalle, directora de ‘Paisajes al Plato’ cuyo desarrollo parte del alma mater de la revista Showroom, Antonio Rosales.

El programa presentado por Francisco Belín tuvo la ocasión de conversar con Ronsisvalle en el mismo ‘cuartel general’ del prestigioso medio de comunicación. Durante la charla, se tocaron detalles elocuentes de esta iniciativa que busca la promoción del destino de una manera innovadora, combinando parajes extraordinarios de Canarias con la gastronomía y poniendo en valor a los profesionales de nuestra tierra y al producto de cercanía.

Presentación Paisajes al Plato.

Isidro González Alonso, de la asociación APTC, nos pone al tanto y actualiza el panorama de los cereales en la isla de Tenerife; la Asociación para la Producción y Transformación de Cereales, en San Cristóbal de La Laguna, promueve el cultivo y consumo de cereales autóctonos como puede ser el trigo barbilla, destacando su valor histórico y cultural.

Reunión asociación APTC con el consejero.

El enólogo Pedro Domingo Rodríguez (Denominación de Origen Abona) obsequia a la audiencia de la Radio Canaria con una auténtica clase magistral acerca de su actividad en la bodega Cumbres de Abona y de lo que ha sido la evolución de vinos selectos en las comarcas implicadas.

Pedro Nel Restrepo avanza lo que será otra de las jornadas estelares de Etéreo (10 y 11 de noviembre), esta vez con una invitada de honor de enorme prestigio: la chef mexicana Lucy Noriega.

Pedro Nel Restrepo. Lucy Noriega.

Sergio Lojendio, nuestro periodista de cabecera, insiste en el consumo de pescado fresco en el Archipiélago, como así propugna la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias, con Esteban Reyes al frente, esta vez desde el municipio de Candelaria y a través del campeonato de cocina para la promoción de la vieja organizado por ACYRE Canarias.

Imágenes del campeonato y del plato de vieja fresca.

Víctor Bossecker, chef ejecutivo de Royal Hideaway Corales Resort (La Caleta de Adeje), lleva a los oyentes de la mano a su singular labor en el restaurante Starfish. Allí, la sostenibilidad nos es una palabra para figurar sino que se emplea en toda su magnitud con el aprovechamiento de los ingredientes retratados en creaciones sutiles y equilibradas.

Víctor Bossecker. Berenjena Starfish. Postre Starfish.

Juanmi Cabrera será una vez más el capitán del Equipo de Canarias de Cocina y Repostería que competirá en el Campeonato Nacional de Facyre este 11 de noviembre en Mallorca. Cuenta en primera persona los ensayos que se están llevando con Eliana y Felipe para preparar lo que puede ser nuevos éxitos para nuestros representantes.

Helena Martínez, directora de sala de Brunelli’s, en el Puerto de la Cruz, recordó la reciente celebración del décimo aniversario del Steakhouse y hace balance de esos diez años de potente restauración, anécdotas incluidas, mientras que la “Entrevista Vintage” corresponde a Vanessa Capote, cuando el restaurante El Lajar de Bello (Arona) obtuvo el premio Qué Bueno Canarias a la Mejor Sala.