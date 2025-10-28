El equipo liderado por Sonsoles López de Palacio Ico (Lanzarote) hablará tras recibir el galardón al Mejor Desayuno en los Hotel Culinary Awards

Además, el programa impulsará el debate sobre la revalorización de la carne de cabra y cubrirá el evento Wine Gallery de Gran Canaria

Contenidos seleccionados con el hilo conductor de una divulgación gastronómica que tiene como aliado el entretenimiento a través de cada conversación con los protagonistas y en un ámbito que en el Archipiélago toma ribetes de excelencia tanto por el producto como por su interpretación por los cocineros y cocineras de las Islas.

En las frecuencias de la Radio Canaria, ‘Con Cúrcuma‘ abre este miércoles 29 de octubre a partir de las 21:00 horas su manojo de entrevistas con Sonsoles López que, junto a Eduardo Riestra, está al frente de la propiedad de Palacio Ico (Villa de Teguise, Lanzarote, un sol Repsol). Esta vez, López, también directora de sala, describe sus impresiones tras haber obtenido el galardón a Mejor Desayuno en los Hotel Culinary Awards celebrados recientemente en el Hotel Botánico del Puerto de la Cruz.

Desayunos en Palacio Ico. Sonsoles López, copropietaria de Palacio Ico.

Roberto Castro, director de sala de El Secreto de Chimiche (un sol Repsol), avanza algunos de los acicates de las jornadas de revalorización de la carne de cabra, con propuestas de Diana Marcelino y Juan Carlos Clemente; jornadas, asimismo, en la Gastrotienda de San Cristóbal de La Laguna: María José Padrón habla de un ‘clásico’ como son los almuerzos y cenas en torno a especialidades mexicanas por el Día de Difuntos y que cumple 14 años en liza.

Roberto Castro, de El Secreto de Chimiche .

Sergio Lojendio, analista de cabecera de ‘Con Cúrcuma’, oficia en esta ocasión de cronista y enviado especial para hablarnos, sobre el terreno, de lo acontecido en The Wine Gallery en Las Palmas de Gran Canaria. Organizado por Toño Armas (El Gusto por el Vino) con 80 bodegas y unas 800 referencias de muy diferentes latitudes que se pudieron catar en el Hotel Santa Catalina.

El periodista y colaborador del programa, Sergio Lojendio, en The Wine Gallery. Momento de la presentación de The Wine Gallery.

Se reanuda la segunda parte con Armando Santana, consejero de Comercio y otras áreas afines del Cabildo lanzaroteño, que puntualiza los avances de posibles intercambios empresariales cosechados en Alicante tras la visita de una delegación que se trasladó hasta la capital levantina y en la que se pudieron degustar unas muy especiales muestras de recetas tradicionales de la isla de los volcanes (pescado escabechado, arroz con pollo Lola o truchas de batata, recogidas del libro de Fefo Nieves, además de vinos de La Geria).

















Muestra presentada en Alicante.















El arroz con pollo Lola elaborado en la cita levantina.













Armando Santana, consejero de Comercio del Cabildo de Lanzarote.

La presentación del tercer libro de la colección de Canary Wine a cargo de los autores, Javier Luis Álvarez y Josué Ramos, que firmaron la obra junto a Juan Jesús Méndez, da paso a la conversación con Alfonso López, creador de la nueva plataforma web «Habrá que comer», que une y actualiza la gastronomía de Cantabria y sus vínculos con la de Canarias.

Alfonso López, creador de «Habrá que comer».

Victoria Ruiz, junto a Antonio Aguiar, defienden su concepto de bodegón de cocina popular canaria en Santa Úrsula y describe qué no puede faltar en el listado de condumios del afable establecimiento. La «Entrevista Vintage», que rescata conversaciones relevantes de pasadas emisiones -durante casi 8 años en las ondas- está dedicada en esta ocasión a Felipe Martín, alto representante de la prestigiosa Bodega Figuero, de Ribera del Duero.