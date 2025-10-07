El programa de la Radio Canaria charla con algunos profesionales isleños que participaron en el gran evento Gastronomika

Gastronomika San Sebastián, uno de los acontecimientos de la Gastronomía mundial que se desplegó en las panzas del Kursaal donostiarra, constituye uno de los potentes puntos de información y actualidad para el episodio de este miércoles 8 de octubre a las 21:00 horas de ‘Con Cúrcuma‘. Desde este gran evento en Donosti, el presentador del programa de la Radio Canaria, Francisco Belín, conversó, a las primeras de cambio, con Antonio Bentabol y Aridani Alonso.

El primero, jefe de departamento de la Consejería de Agricultura de Tenerife, detalló productos y representantes del sector primario que desde el lunes han estado defendiendo la excelencia del género de cercanía a través de la gastronomía y los vinos. Por su parte, el chef Aridani Alonso (Casa Romántica, Agaete, Gran Canaria) explica su participación en la celebración de un almuerzo en el que invitó con platos creativos y señeros de la isla.

Creación gastronómica de Aridane Alonso. El chef de ‘Casa Romántica’, Aridane Alonso.

Por otro lado, la consejera del Cabildo lanzaroteño Nori Machín animó desde estas ondas de la Radio Canaria a que cocineros y cocineras del Archipiélago se inscriban para optar a uno de los tres puestos de la gran final, en Valladolid, del célebre Campeonato de Pinchos y Tapas.

El periodista y escritor de cabecera, Sergio Lojendio, saca a colación la curiosidad de un elemento tradicional como es la ‘cabrilla’ (que no el peje). Una porción de gofio que se administra con la mano a la vez que rematamos con un tanganazo de vino canario.

El chef Pedro Nel Restrepo (Etéreo, SC de Tenerife, Dos Soles Repsol), envía desde Miami (Estados Unidos), unas breves pinceladas de su participación en unas jornadas gastronómicas. Además, recuerda la reciente inauguración del segundo proyecto de La Relinda (en el centro comercial Meridiano) y la invitación a la mexicana Lucy Noriega que cocinará en el restaurante el 10 y 11 de noviembre.

Otro sábado con sabor a cúrcuma

El programa gastronómico se reanudará, como de costumbre, el sábado a las 00:00 horas con un repaso de lo emitido en la semana y con nuevas entrevistas. En él, Trini Fumero, técnico de la Denominación de Origen Abona, destaca cómo, junto a otros colegas, cada de edición de Gastronomika San Sebastián supone un estímulo de promoción de los vinos. Productos que defiende y promociona en la cumbre gastronómica, en gran medida en el denominado ‘Túnel del Vino’. Allí ha estado un año más junto a la expedición tinerfeña.

Manuel Vázquez, director de Alimentación y Bebidas del Botánico, conversa con Francisco Belín acerca de las funciones de una labor imprescindible. Vázquez opta a galardón en una de las categorías de los Culinary Awards Hotels que está prevista este lunes 13 de octubre, precisamente en el hotel Botánico portuense. Samuel Hernández, jefe de cocina de Zoco (Los Cristianos), habla esta vez de la importancia de un equipo que se comporte como una piña. Además, señala lo vital que es gestionar y equilibrar los escandallos para garantizar una extraordinaria materia prima.

Antonio Rosales, director de la revista ShowRoom, presenta las principales novedades del proyecto Paisajes al Plato, que se desarrolla en distintas fases y persigue relevantes objetivos desde el punto de vista hostelero y de imagen de destino turístico.

En la «entrevista», se rescata una conversación de 2023 en la que el grancanario Juan Francisco Espino. El deportista mundial de élite de la lucha habla de la nutrición en su práctica deportiva profesional y su vocación para escribir y analizar las propuestas de los restaurantes.