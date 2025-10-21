El programa de la Radio Canaria sirve una mesa redonda con lo mejor del sector gastronómico del Archipiélago

Reúne a los principales talentos de la cocina insular y nacional: desde el enfoque creativo de El Lajar y la propuesta sabrosa de Sorimba, hasta los secretos vitivinícolas de DO Abona

‘Con Cúrcuma‘ de la Radio Canaria ofrece a la audiencia este miércoles 22 de octubre a partir de las 21:00 horas un suculento menú de la mano de Francisco Belín. La afamada chef Begoña Rodrigo, de La Salita, Valencia (una estrella Michelín, tres soles Repsol), se muestra satisfecha del tándem culinario que este domingo 26 de octubre va a desplegar con el chef de origen gomero Víctor Suárez. Será en Haydée (una estrella Michelín, un sol Repsol), en el hotel Gran Tacande, y ambos presentarán 15 pases en los que convergen Mediterráneo y Atlántico.

Plato de Begoña Rodrigo. Begoña Rodrigo y Víctor Suárez. Propuesta culinaria de Víctor Suárez.

Eliana Real rumbo a Mallorca

Eliana Real fue la vencedora en la eliminatoria regional de ACYRE Canarias celebrada en San Miguel de Abona. Ahora se prepara con el capitán de la representación canaria para representar a nuestra comunidad autónoma en el Campeonato Nacional de FACYRE que está previsto en Mallorca el 11 de noviembre.

La hostelera Eliana Real representará a Canarias en el Campeonato Nacional de FACYRE.

Excelencia vitivinícola y materia prima

Por su parte, Rodrigo González, director y jefe de Sumillería de Venture, realiza un recorrido por las referencias y tipos de vino que para el excelente profesional de la Sala tienen que estar sí o sí en los restaurantes del Grupo.

Juanjo Martínez describe el espacio gastronómico Colmado ubicado en el mismo hotel Mencey. Este hostelero de gran experiencia habla acerca de un formato de escasos metros cuadrados y en el que rezuma siempre una extraordinaria materia prima de mercado.

También se escuchará a través de las ondas a Diego Reverón. El prestigioso bodeguero de una de las brillantes marcas de la Denominación de Origen Abona, aporta las claves de su excelencia vitivinícola, mientras que el periodista Sergio Lojendio se centra esta vez en la figura histórica del plato combinado.

Sebas Carvajal chef l Andrea Egg Colmado. Propuesta I de Colmado. Propuesta II de Colmado. Rodrigo González, responsable de Sumillería de Venture. Sergio Lojendio, periodista. Reverón DO Abona.

Novedades en el «horno» de El Lajar de Bello, Food Design y Sorimba

Alejandro Bello, chef de El Lajar de Bello (Arona, un sol Repsol), vuelve a hacer hincapié en la relevancia del equipo. También habla de la faceta creativa en cocina y de los matices de la carta enfocada en la campaña que se encamina a diciembre en contraste con la estación veraniega.

Carlos Hernández (Food Design) se convierte en cronista de sus recientes viajes relacionados con la gastronomía, entre ellos, su paso por Milán para unos grandes galardones.

El chef Yeray Abalde (Sorimba, San Cristóbal de La Laguna), interna a los oyentes en su concepto sabroso y de productos selectos. Con Dolly Torres en la dirección de la Sala, hacen de este restaurante uno de los referentes de la hostelería lagunera.