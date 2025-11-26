El programa vuelve a subrayar la acertada iniciativa «Paisajes al plato» con Braulio Simancas al mismo tiempo que se interesa por la cumbre de vinos de Tenerife

También versará sobre el emotivo homenaje a los 50 años en los fogones de Pablo Pastor (ACYRE Canarias), la visión del producto local de Alejandro Bello y el vino ‘Arrorró’

Fotos de los recientemente galardonados, Seve Díaz y Víctor Suárez, por la Guía Michelín.

‘Con Cúrcuma‘, que comparte la alegría de la obtención de la estrella Michelín por Seve Díaz (El Taller de Seve, El Puerto de la Cruz) y la recuperación de la misma por Víctor Suárez (Haydée, Adeje), aborda de lleno las claves del ambicioso proyecto “Paisajes al plato”. El programa de la Radio Canaria conversa en la entrega de este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas con el chef Braulio Simancas, que es el embajador de esta iniciativa de Antonio Rosales (Show Room) y dirigida por Abril Ronsisvalle; explica Simancas que se anima con este concepto a cocineros y cocineras de Canarias a emular parajes privilegiados de las islas con sus emplatados, no solo en la vertiente estética sino también en los contenidos, y su evocación a través del producto de cercanía.

Imágenes relativas al proyecto «Paisajes al plato».

Samuel Hernández nos recibe en la propia cocina de Zoco (Arona), de concepto árabe y recién llegado de Lanzarote donde ha realizado una de las formaciones de los Hornos Josper, considerados entre los mejores del mundo y de los que es chef representante en el Archipiélago. Rodrigo González, director de Sumillería del Grupo Venture, repasa lo vivido en la cumbre de vinos de Tenerife y en la cata de Vicente Dalmau (Marqués de Murrieta) organizada por el experto Toño Armas, y cómo aplica los ‘descubrimientos’ en los restaurantes que están a su cargo.

El saludo de Pedro Nel Restrepo desde Cali (Colombia), donde desplegará una ponencia fundamentada en la innovación, identidad y futuro, da paso al repaso de toda una vida en los fogones: 50 años en las cocinas, del presidente de ACYRE Canarias, Pablo Pastor, que recibió un multitudinario homenaje, eso sí, de sorpresa y cuando no se lo esperaba. Muy emotivo.

Rodrigo González, director de Sumillería-Grupo Venture. Vino Marqués de Murrieta. Pablo Pastor, presidente de ACYRE Canarias. Sergio Lojendio, Pablo Pastor y Fran Belín.

Sergio Lojendio, el analista de cabecera de este espacio especializado de la Radio Canaria, detalla lo que debería ser la recuperación de nuestros dulces navideños tradicionales frente a otras opciones más de moda, mientras que el bodeguero José Damián Díaz (Vento DO Abona), nos da la mano para introducirnos en los viñedos y los matices de los vinos de Vilaflor.

El chef Alejandro Bello (El Lajar de Bello, Arona) nos recrea con su visión de la cocina y del producto local y es José María Gómez (Linaje del Pago) el que toca la fibra de los canarios-as con la reciente presentación de su vino naturalmente dulce ‘Arrorró’, con todo un homenaje a las madres y abuelas de Canarias.

DO Abona. Alejandro Bello. Cartel del nuevo vino «Arrorró.

La “Entrevista Vintage” rescata la charla con un deportista de élite, concretamente Alberto Barroso. El waterpolista, medalla con la selección española, comenta cómo concilia la alimentación de deportista y su fascinación por los productos gourmets, como el aceite de oliva que nos describe.