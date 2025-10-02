Valleseco, en Tenerife, ya cuenta con la renovación integral de las redes de alcantarillado, pluviales y abastecimiento

RTVC.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo Insular han culminado, tras dos años de trabajos, la renovación integral de las redes de alcantarillado, pluviales y abastecimiento en el núcleo de Valleseco, una actuación incluida en el Plan de Cooperación Municipal y financiada al 50 % por ambas instituciones, con un presupuesto total de 2,2 millones de euros.

Concluyen las obras de renovación del alcantarillado y redes de agua en Valleseco

El proyecto ha supuesto la sustitución de las antiguas conducciones, la instalación de una red separativa de aguas pluviales, la mejora del saneamiento y del abastecimiento de agua potable, así como la reposición del pavimento en calles y tramos peatonales del barrio. Con esta intervención se da respuesta a un problema histórico de fugas y desbordamientos que afectaban a las viviendas colindantes, mejorando la salubridad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

Garantizar la seguridad de las viviendas

En una visita a la zona, esta mañana, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “esta obra era una reivindicación de muchos años por parte de los vecinos y hoy podemos decir que hemos cumplido. Se trata de una actuación clave para garantizar la seguridad de las viviendas y la sostenibilidad de la red de saneamiento y agua potable en Valleseco.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, manifestó que “desde la Corporación estamos muy satisfechos con esta obra que ha sido muy compleja y que era urgente acometer. Se trata de un barrio que ha sufrido mucho, por ejemplo, con las riadas, y Cabildo está colaborando con la capital en todo lo que se refiere al saneamiento, a la depuración y a la separación de aguas pluviales. En la siguiente fase de este acuerdo abordaremos la otra parte del barrio que queda pendiente”.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, subrayó que “los trabajos han sido complejos por las características del barrio, con calles estrechas y de difícil acceso para la maquinaria, pero el resultado es muy satisfactorio. Hoy Valleseco cuenta con unas infraestructuras modernas y eficientes que mejorarán de forma notable la vida diaria de los vecinos. Seguiremos trabajando para que otros núcleos del municipio puedan contar también con inversiones de este nivel”.

Una actuación para más de 2.000 personas

La consejera Insular del Área de Cooperación Municipal y Vivienda, Sonia Hernández, señaló que “con la renovación integral de las redes de saneamiento, pluviales y abastecimiento, más de 2.000 habitantes de Valleseco contarán con infraestructuras modernas y eficientes” y añadió que “esto mejora la calidad del agua y el saneamiento, y garantiza mayor seguridad en las viviendas”.

Las obras han permitido la instalación de más de 1,2 kilómetros de nuevas tuberías de saneamiento. Además de 569 metros de red de pluviales y 2,6 kilómetros de canalizaciones de abastecimiento.