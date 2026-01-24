El escenario del Carnaval 2026, ubicado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, acoge este domingo, a las 17:00 horas, el concurso de Agrupaciones Coreográficas. Este año el acto contará con la participación de las agrupaciones Ballet Dance, V Dance, Onys, Beanky y Crew of Dreams. Así como, Ibaute, LS Tribu, Odali y C.D. Andreína Acosta. Además de La Vica, Loli Pérez, Moana, Crazy Dancer o Wild Dance. También Wonder, Star Dance, Yu-Funk, LKS Dance, y Patronato de Arona, que subirán al escenario en ese orden tras el sorteo realizado el pasado mes de noviembre.

Vestuarios confeccionados para la ocasión

Más de 1.000 bailarinas y bailarines protagonizarán este concurso, en el que los integrantes de los grupos ofrecen al público las coreografías que han preparado para la ocasión durante los últimos meses y sus destacados vestuarios confeccionados para esta edición carnavalera.

Al finalizar el festival se conocerá a los ganadores del accésit, tercero, segundo y primero al mejor disfraz y a la mejor interpretación. El jurado en presentación estará compuesto por Rebeca Skog, licenciada en bellas artes, docente y artista visual; Nauzet Salazar Cortés, diseñador de vestuario de Carnaval y director artístico; y Ami Rodríguez, costurera y diseñadora.

Agrupaciones coreográficas Santa Cruz de Tenerife

El de interpretación, por su parte, lo compondrá Genaro Arteaga, profesor de danza y coreógrafo; Casandra Hernández Rodríguez, bailarina, coreógrafa, instructora de dance fitness y profesora de baile; Patricia Dávila, coreógrafa de danza urbana y bailes latinos; Elide Fabbretti, profesora de Danza, Bailarina y Coreógrafa de la Escuela de Danza Evolución Ballet; y Andrea Arruti Aramburu, directora de la Escuela de Baile 9/11.

Dónde se podrá seguir el concurso