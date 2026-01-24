ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCarnaval Canarias

El Recinto Ferial acogerá este domingo el concurso de Agrupaciones Coreográficas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Redacción RTVC
Redacción RTVC
Banner Carnaval Canarias 2026 RTVC

El escenario del Carnaval 2026, ubicado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, acoge este domingo, a las 17:00 horas, el concurso de Agrupaciones Coreográficas. Este año el acto contará con la participación de las agrupaciones Ballet Dance, V Dance, Onys, Beanky y Crew of Dreams. Así como, Ibaute, LS Tribu, Odali y C.D. Andreína Acosta. Además de La Vica, Loli Pérez, Moana, Crazy Dancer o Wild Dance. También Wonder, Star Dance, Yu-Funk, LKS Dance, y Patronato de Arona, que subirán al escenario en ese orden tras el sorteo realizado el pasado mes de noviembre.

Vestuarios confeccionados para la ocasión

Más de 1.000 bailarinas y bailarines protagonizarán este concurso, en el que los integrantes de los grupos ofrecen al público las coreografías que han preparado para la ocasión durante los últimos meses y sus destacados vestuarios confeccionados para esta edición carnavalera.

Al finalizar el festival se conocerá a los ganadores del accésit, tercero, segundo y primero al mejor disfraz y a la mejor interpretación. El jurado en presentación estará compuesto por Rebeca Skog, licenciada en bellas artes, docente y artista visual; Nauzet Salazar Cortés, diseñador de vestuario de Carnaval y director artístico; y Ami Rodríguez, costurera y diseñadora.

Agrupaciones coreográficas Santa Cruz de Tenerife

El de interpretación, por su parte, lo compondrá Genaro Arteaga, profesor de danza y coreógrafo; Casandra Hernández Rodríguez, bailarina, coreógrafa, instructora de dance fitness y profesora de baile; Patricia Dávila, coreógrafa de danza urbana y bailes latinos; Elide Fabbretti, profesora de Danza, Bailarina y Coreógrafa de la Escuela de Danza Evolución Ballet; y Andrea Arruti Aramburu, directora de la Escuela de Baile 9/11.

Dónde se podrá seguir el concurso

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

En directo | Las Murgas Infantiles de Santa Cruz de Tenerife finalizarán con el fallo de jurado

1-2 | La UD Las Palmas pierde por la mínima ante el Córdoba CF

Gala de Elección del Trono Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Derbi canario entre Heidelberg Volkswagen y CV Emalsa Gran Canaria en la semifinal de la Copa de la Reina

Trump asegura que el petróleo venezolano incautado ya está siendo procesado en EEUU

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026