La confianza empresarial crece un 1’7% en Canarias en el tramo final de año

Redacción RTVC
Canarias, junto con Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia y País Vasco, las comunidades donde crece la confianza empresarial

Crece la confianza entre los establecimientos comerciales que piensan que su negocio marchará favorablemente.
La confianza empresarial aumenta un 1’7% en Canarias en el tramo final de año. Fotografía: Europa Press

En el cuarto trimestre de 2025, la confianza empresarial crece en Canarias un 1’7% con respecto a los tres meses inmediatamente anteriores del año. Así lo refleja este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), mediante este indicador que señala las expectativas favorables o negativas de la patronal.

A nivel nacional, la confianza empresarial bajó un 1,3% en el cuarto trimestre del año, según refleja el último Índice de Confianza Empresarial elaborado por el INE. Con los datos más recientes, en el cuarto trimestre de 2025 la confianza empresarial desciende en doce comunidades autónomas y aumenta solo en cinco respecto al trimestre anterior.

Con el descenso de la confianza empresarial a nivel nacional para el periodo octubre-diciembre, se rompe con una racha de tres trimestres de incrementos consecutivos.

Canarias, la comunidad con expectativas más favorables

Con el incremento del 1’7% de confianza empresarial, Canarias se sitúa como la comunidad autónoma con expectativas más favorables de todo el país. Las otras cuatro regiones donde dicho índice evoluciona de forma positiva: Murcia (0,4 %) y Castilla La Mancha, Galicia y País Vasco (0,3 % en los tres casos).

Los mayores descensos se producen en Baleares (-4,5%), Cantabria (-4,2%) y Comunidad de Madrid y Cataluña (-1,9% en ambos casos), subraya el INE.

En Canarias, el 24 % de los empresarios opina que la marcha de su negocio será favorable en el cuarto trimestre, en oposición a un 13 % de ellos que cree que será desfavorable. Esto arroja un saldo positivo del 11 % para quienes tienen buenas esperanzas ante el periodo octubre-diciembre.

