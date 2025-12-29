El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratifica las condenas de prisión por favorecer la inmigración irregular y por homicidio, así como las indemnizaciones a las víctimas del cayuco en Tenerife

Confirman 5,5 años de prisión para los cuatro patrones de un cayuco que llegó a Tenerife con un fallecido. EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena de cinco años y medio de prisión para cada uno de los cuatro patrones de un cayuco que llegó al sur de Tenerife el 2 de julio de 2023 con un fallecido y once personas heridas a bordo.

La Sala ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial, que impuso tres años de cárcel por favorecer la inmigración irregular y dos años y medio por el homicidio y las lesiones causadas durante la travesía. Asimismo, rechaza el recurso sobre la responsabilidad civil y mantiene la obligación de indemnizar con 90.000 euros al padre del fallecido y con distintas cantidades a seis de los heridos.

El tribunal considera acreditado que los acusados actuaron como coautores y responsables de un plan común para realizar el viaje desde Senegal, pese a que se declararon inocentes. Los peritos confirmaron que la muerte se debió a un fallo multiorgánico y deshidratación, y que varios de los heridos sufrieron lesiones graves.

En su resolución, el TSJC concluye que la prueba practicada fue suficiente, descarta irregularidades en el proceso y subraya que los condenados conocen las razones de su condena, desestimando así los argumentos planteados por las defensas.