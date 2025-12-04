El III Congreso Chipnation 2025 reúne en Gran Canaria a un centenar de empresas del sector para abordar políticas y financiación, diseño, fotónica o sensores

Informa: RTVC.

La industria de semiconductores espera que el Gobierno pueda prorrogar el plazo de ejecución de las ayudas del ‘PERTE Chip’ destinadas a impulsar el sector en España, ya que solo ha podido emplear unos 1.000 millones de los 12.250 millones con los que se está dotado este proyecto que financia la Unión Europea y que culmina en junio de 2026.

La Asociación Española de la Industria de Semiconductores (Aesemi) celebra desde este jueves en Las Palmas de Gran Canaria la tercer edición de ‘Chipnation’, su congreso anual, que reúne a los principales investigadores y fabricantes de este sector tecnológico en el país. EFE/Ángel Medina G.

Así lo ha señalado el presidente de la Asociación Española de la Industria de Semiconductores (Aesemi), Carlos Pardo, este jueves con motivo del tercer Congreso ‘Chipnation 2025’, que reúne en Gran Canaria a un centenar de empresas del sector para abordar las políticas y la financiación para su impulso, así como asuntos sobre diseño, fotónica, sensores, entre otras cuestiones.

Pardo ha señalado que no cree que se pueda gastar todo el dinero del PERTE, por lo que habrá que ver si se puede alargar en el tiempo, si bien ha recalcado su importancia porque ha logrado dinamizar inversiones y ha supuesto «un antes y un después» para la industria de los semiconductores en España, donde calcula que existen alrededor de 200 empresas -14 en Canarias-, de ámbitos muy diversos (defensa, espacio, automóvil, cuánticas o softwares, entre otras).

Estrategia europea

El presidente de Aesemi ha recordado que la pandemia de covid-19 provocó un parón en la industria europea del automóvil por la falta de abastecimiento de microchips y reveló la importancia de no depender de otros países, y ha señalado que «esto se ha vuelto a repetir por las tensiones geopolíticas», por lo que Europa necesita ser independiente o al menos tener capacidad de negociación.

Ha explicado que la industria europea y la UE se están replanteando la estrategia que debe disponer y para ello renovará y dará más contenido a la normativa europea para reforzar el sector de los semiconductores mediante la ‘Ley Chip 2.0’, que probablemente verá la luz el próximo mes de enero o febrero, y espera que sea un «balón de oxígeno» para la industria.

Según Pardo, la competencia a nivel mundial es «feroz» y es muy difícil «arañar mercado» y, si no se mantiene la inversión pública, va a ser muy complicado que Europa siga compitiendo. Además, la industria del automóvil puede sufrir por la dependencia de China y por ello «la UE necesita mantener un fuerte liderazgo, pues no se puede ser seguidores de lo que hacen otros».

El secretario de Aesemi y presidente del Clúster Chip Canarias, Braulio Quintana, ha defendido también la necesidad de apoyo público para este sector, ya que los proyectos requieren de una elevada inversión y durante mucho tiempo y «hay poca cultura de inversión en tecnología» en España.

Nuevo centro tecnológico

Ha destacado que los semiconductores están presentes en todos los ámbitos de la vida, desde el teléfono móvil, los vehículos, todo tipo de electrodomésticos y sistemas de telecomunicaciones o defensa.

Además, ha recalcado la importancia del nuevo centro tecnológico que se creará en Gran Canaria, con apoyo del Cabildo insular, para la implantación de empresas y proyectos de microelectrónica, óptica, fotónica e industria aeroespacial y que se prevé que esté operativo en 2027, pues permitirá atraer nuevas compañías a las islas.

El centro estará ubicado en el Parque Científico de Gran Canaria en el campus universitario de Tafira y será un espacio pionero en las islas por las instalaciones que albergará y porque permitirá pequeñas líneas de fabricación.

Quintana ha destacado que Canarias dispone de centros de investigación como el Instituto Astrofísica y el Instituto de Electrónica Aplicada de la Universidad de Las Palmas, que han logrado transferir conocimientos y crear nuevas empresas como Celestia Chip en Gran Canaria y Wooptix en Tenerife, pioneras en lo que hacen.

Ecosistema

Además, ha hecho hincapié en que la celebración del congreso Chipnation consolida el «ecosistema» existente en las islas, donde sus 14 empresas facturan al año más de 35 millones de euros y cuentan con más de 250 empleados altamente cualificados, y los centros de investigación reúnen a más de 200 investigadores.

El tercer congreso dedicado a la industria de semiconductores en España ha sido organizado por Aesemi con el apoyo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, que trata de convertir a Las Palmas de Gran Canaria «en un nodo esencial del mapa tecnológico nacional e internacional»