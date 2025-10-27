El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, asegura que el mensaje es claro; «En Canarias, la calidad del sistema eléctrico no es negociable»

Reunión del Consejo de Gobierno este 27 de octubre de 2025.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha anunciado hoy, tras la reunión del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo ha aprobado la sanción a Unión Eléctrica de Canarias (Unelco) de 12,1 millones de euros por el apagón eléctrico ocurrido en La Gomera el 30 de julio de 2023.

Hernández Zapata consideró que «hay un antes y un después en materia energética porque por primera vez el Gobierno actúa con firmeza en un caso que afectó a miles de ciudadanos».

El cero energético ocurrido en La Gomera en 2023 duró tres días. El consejero añadió que «hoy el Gobierno cumple su palabra y defiende a los ciudadanos aplicando la ley y enviando un mensaje muy claro; en Canarias la calidad del sistema eléctrico no es negociable«.

