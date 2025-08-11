La infraestructura sanitaria, de 160 metros cuadrados y dotada de consulta de medicina, enfermería, área de administración, sala de curas y almacén, dará cobertura a los usuarios de El Cotillo y El Roque

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, visitó este lunes el nuevo consultorio local de El Cotillo que comienza a funcionar mañana martes, día 12. Durante la visita estuvo acompañado de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Dolores García, el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, el director del Área de Salud de Fuerteventura, Tomás Pérez, y la gerente de los Servicios Sanitarios de la Isla, María Luisa Naranjo.

Informa RTVC.

El nuevo consultorio, cuyo local cedió el Ayuntamiento de La Oliva, se ubica en la avenida de Los Lagos y cuenta con una superficie de 160 metros cuadrados en los que se han instalado una consulta de medicina y otra de enfermería, así como un área de administración, sala de curas y zona de almacén.

Así, la plantilla de profesionales de este centro sanitario está compuesta por un médico de familia, un enfermero y un auxiliar administrativo.

Además, la puesta en marcha de este nuevo centro sanitario de Atención Primaria supone una mejora para toda la Zona Básica de Salud ante el incremento de la demanda sanitaria derivada del aumento de población en La Oliva.

El consultorio da cobertura a los usuarios de El Cotillo y El Roque, que hasta ahora tenían que desplazarse hasta al Centro de Salud de Corralejo o a los consultorios de La Oliva y Lajares, los tres que dan cobertura al municipio.

El nuevo consultorio de El Cotillo entra en funcionamiento este martes. RTVC.

Demanda histórica de El Cotillo

En este sentido, Goya destacó la importancia de la puesta en marcha de este centro, que dará respuesta asistencial a la población adscrita mientras continúan los trámites administrativos para la construcción de un edificio propio en el que se dé la actividad asistencial a la ciudadanía de esta zona de La Oliva. “Con este consultorio damos respuesta a una demanda histórica de El Cotillo que, hasta ahora, no contaba con un consultorio propio”, concluyó Goya.

La Zona Básica de Salud de La Oliva cuenta con 25.986 tarjetas sanitarias adscritas, de las que alrededor de 1.200 se corresponden al Cotillo y El Roque, cuyos vecinos podrán evitar así desplazamientos a otros centros más lejanos.