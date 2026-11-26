Los especialistas reunidos en el Congreso Nacional de Obesidad advierten de sus efectos sobre la salud y reclaman medidas de prevención desde la infancia

Imagen de archivo de alimentos ultraprocesados

El consumo de alimentos ultraprocesados está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Así lo advierten los especialistas que participan en el XXI Congreso Nacional de Obesidad de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) que se celebra estos días en Cádiz.

La catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, Maira Bes-Rastrollo, ha señalado que cada incremento del 10% en la proporción de ultraprocesados en la dieta se asocia con un aumento del riesgo cardiovascular de entre el 10% y el 12%.

A mayor consumo, mayor riesgo

Además, la investigadora advierte de que las personas con un consumo más elevado de estos productos pueden presentar hasta un 40-50% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Los especialistas destacan que existe una relación dosis-respuesta, cuanto mayor es la presencia de ultraprocesados en la alimentación, mayor es el riesgo asociado. Según los estudios expuestos en el congreso, los efectos adquieren especial relevancia cuando estos productos superan el 15-20% de la ingesta calórica diaria, lo que puede equivaler a más de tres o cuatro raciones al día.

La alimentación durante el embarazo, otro factor de preocupación

El congreso también ha abordado las posibles consecuencias de la exposición a los ultraprocesados durante las primeras etapas de la vida.

Oren Contreras-Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha presentado estudios que relacionan una mayor ingesta materna de estos productos durante el embarazo con una mayor desregulación conductual y un menor rendimiento cognitivo y lingüístico en los hijos.

No obstante, la especialista ha precisado que estos resultados proceden principalmente de estudios observacionales y que no permiten establecer una relación causal definitiva.

La dieta mediterránea como herramienta de prevención

Ante esta situación, los expertos defienden la recuperación de patrones tradicionales de alimentación como la dieta mediterránea, basada en productos frescos o mínimamente procesados, entre ellos frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pescado y aceite de oliva virgen extra.

También reclaman medidas de salud pública que favorezcan entornos alimentarios más saludables, especialmente entre la población infantil. Entre las propuestas figuran mejorar el etiquetado, regular la publicidad dirigida a menores y proteger los entornos escolares y sanitarios.

Los especialistas coinciden en que la prevención debe comenzar desde las primeras etapas de la vida y combinar cambios en la alimentación con actuaciones en el entorno familiar, educativo y social.