El recinto de ExpoMeloneras se convertirá con ExpoBienestar en un espacio en el que aprender y conectar para profundizar en el conocimiento del bienestar en todas sus vertientes

ExpoBienestar Canarias, el 21 de noviembre en ExpoMeloneras. Imagen Cabildo de Gran Canaria

ExpoBienestar Canarias regresa el próximo 21 de noviembre como punto de encuentro y divulgación de bienestar emocional y con el objetivo de convertirse en evento de referencia para quienes buscan equilibrio personal y profesional. El encuentro, que se celebrará este año en ExpoMeloneras, volverá a convertirse en un espacio en el que aprender y conectar para profundizar en el conocimiento del bienestar en todas sus vertientes.

Para ello, expertos en diversos campos como la psicología, la neurociencia o la comunicación, entre otros, ofrecerán consejos y herramientas para transformar hábitos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida y el bienestar general, tanto en el ámbito personal como en el entorno profesional, según detalla el Cabildo de Gran Canaria en un comunicado.

Programa

Por la mañana, en horario de 9:00 a 14:00 horas, se celebrarán ponencias sobre salud mental, bienestar digital, salud física y alimentación y liderazgo y gestión. La tarde está reservada para la parte más práctica del programa de ExpoBienestar: de 16:00 a 20:30 horas se celebrarán varios talleres en los que se abordarán aspectos como el autocuidado, la influencia de las relaciones de pareja en los equipos de trabajo, la comunicación amable, el liderazgo consciente y la capacidad de delegar.

La jornada vespertina comenzará a las 16:00 horas con el taller gratuito que ofrecerá la Fundación Alejandro Da Silva sobre el autocuidado. Posteriormente, se celebrarán el resto de talleres previstos, de manera simultánea y con plazas limitadas, pudiendo elegir el visitante hasta dos talleres distintos, siempre y cuando no coincidan en el mismo horario.

Además de las ponencias y los talleres, como en años anteriores, el evento contará con un espacio de firma de libros y punto de compra, a cargo de la librería Agapea.

Por otro lado, en el espacio se dispondrá una zona de restauración para ofrecer a las personas inscritas la posibilidad de disfrutar del día completo de bienestar, facilitándoles la posibilidad de almorzar en el recinto y evitando desplazamientos.

Entradas disponibles

Las entradas para asistir a este evento en el que los visitantes podrán descubrir herramientas para construir una vida más saludable, equilibrada y consciente, están ya disponibles en la web https://expobienestar.es a un precio de 10,00 euros, si solo se desea asistir a las ponencias de la mañana. Los talleres, salvo el impartido por la Fundación Alejandro Da Silva, tienen un coste de 4 euros por taller.

ExpoBienestar está promovido por el Cabildo de Gran Canaria y organizado por Infecar, Feria de Gran Canaria. Cuenta con Grupo Lopesan, ExpoMeloneras y Agapea como colaboradores y con Cajasiete como colaborador oficial.