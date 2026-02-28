Contigo La Palma pretende un tránsito hacia otro modelo político y diferenciado del actual y dirigido al «apoyo justo a la ciudadanía»

Imagen cedida.

La nueva formación Contigo La Palma ha presentado este sábado sus credenciales como un proyecto transversal y que «trasciende ideologías», según ha proclamado su líder, Javier Gutiérrez Taño, exdirector general de Agricultura en su etapa con Coalición Canaria.

El equipo directivo del partido lo completan Elena Pastor, licenciada en Derecho; Judith Viña, empleada de la banca; Ulrich Roth, empresario turístico; Víctor Navarro, farmacéutico; Víctor Yanes, aparejador; María Rodríguez, ganadera; Desiré Penis, experta en turismo regenerativo; Óscar Rodríguez, economista, y Luismi Ramón, comunicador.

Presentación en sociedad

En el acto de presentación en sociedad, celebrado en el Museo Benahoarita de Los Llanos de Aridane, Gutiérrez Taño ha recalcado el objetivo de «demostrar que la política debe ser otra cosa: la defensa real del interés general, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas«, aspectos hoy «deficitarios» en el espacio insular.

Lo que plantea Contigo La Palma, es el tránsito hacia otro modelo político, diferenciado del actual y dirigido al «apoyo justo a la ciudadanía». Todo ello, según señaló en un comunicado.

Adicionalmente, Gutiérrez Taño apuntó que la formación «nace para liderar una defensa singular de La Palma y su gente. Por tanto, es un proyecto transversal, que trasciende ideologías y que busca el beneficio común». Además, que pretende «que la isla no se quede atrás».