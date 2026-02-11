La diputada de CC hizo la petición durante una interpelación al ministro de Economía

Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria (CC), pidió este miércoles al Gobierno de España que adapte las leyes a la singularidad de las islas ya que, según señaló, no es un «capricho», sino una obligación por su régimen fiscal y su consideración como región ultraperiférica.

Según la nota de Coalición Canaria, Valido hizo esta petición durante una interpelación urgente dirigida al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el pleno del Congreso de los Diputados.

Sin tener en cuenta la diferencia

«El problema, ministro, es que se toman decisiones, se dictan normas y se olvidan de que tienen una región ultraperiférica a la que no se le pueden aplicar las cosas igual que se le aplican a una comunidad autónoma cualquiera», ha dicho.

Posteriormente, la diputada canaria puso como ejemplo la nueva tasa de basuras que, según señaló, hace que un señor de un pueblo de Canarias que no tiene los recursos medioambientales del continente pague un recibo de basura similar al que paga un señor en un barrio de Madrid, algo que calificó de un «absoluto disparate».

En su intervención, Valido dejó claro que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y su estatus como región ultraperiférica en la Unión Europea no son un «privilegio», sino «herramientas correctoras de un problema estructural» que viene dado por la insularidad.

CC pide al Gobierno que adapte las leyes a la singularidad de las islas/ Imagen cedida por Coalición Canaria

Entender la singularidad

Entre otros asuntos, Valido pidió al ministro la creación de una mesa de coordinación paritaria entre el Ministerio de Economía y el Gobierno canario para el cumplimiento de esta singularidad.

Por otro lado, también le reclamó que comparta con Canarias los datos fiscales y tributarios para poder analizar la economía de las islas y el impacto de las leyes que afectan al archipiélago.

Cuerpo se comprometió a analizar estas propuestas y le informó de que recientemente trasladaron a la Comisión Europea (CE) ideas para reforzar el tratamiento de las regiones ultraperiféricas, como, por ejemplo, un refuerzo del programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) o más flexibilidad en el régimen de ayudas de Estado.

«El Gobierno de España entiende la singularidad de Canarias y está profundamente comprometido con su defensa tanto en el presente como por supuesto a futuro», aseguró.