Continúa este sábado la búsqueda del crucerista británico que cayó al mar en en la costa de Tenerife

RTVC / Europa PRESS
Este viernes, se mantuvo el dispositivo de búsqueda hasta la llegada de la noche, interviniendo el helicóptero Helimer 201

Imagen archivo RTVC.

El Centro de Salvamento de Tenerife, en coordinación con la Guardia Civil, mantiene activo este sábado el dispositivo de búsqueda y rescate de un crucerista de origen británico, de 76 años, que este jueves cayó al mar en la coste oeste de la isla.

El buque ‘Marella Explorer 2’ emitió una alerta de desaparición a las 09.48 horas, cuando navegaba a unas 16,5 millas al noroeste de Punta Teno (Tenerife), por lo que se activó al helicóptero Helimer 201, las embarcaciones Salvamar Menkalinan y Salvamar Mizar y el avión Sasemar 103 (el propio crucero también participó).

Por su parte, este viernes, se mantuvo el dispositivo de búsqueda hasta la llegada de la noche, interviniendo el helicóptero Helimer 201, que se turnó con el helicóptero ‘Cuco’ de la Guardia Civil, con el apoyo de la patrullera Río Guadiato, procedente de La Palma.

Asimismo, este sábado, la búsqueda continúa desde primera hora de la mañana. Operan en el dispositivo un helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, así como una patrullera de la Guardia Civil, según han precisado fuentes del organismo estatal a Europa Press.

