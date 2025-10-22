La Diputación del Común sigue recibiendo reclamaciones de los afectados por el volcán relacionadas con las indemnizaciones económicas

Informa: Mónica Méndez/Héctor E. Pérez.

La Diputación del Común informa sobre la recepción de denuncias de los afectados por el volcán. Cuatro años después de la erupción continúan recibiendo quejas por no recibir las ayudas a la vivienda o compensaciones económicas por las pérdidas agrícolas.

Lola Padrón, Diputada del Común.

Unas denuncias que en su mayoría tienen que ver con la gestión de las ayudas. Con respecto, a la vivienda, preocupan las familias que aún continúan en las casas modulares. Temen que finalice la ayuda al alquiler antes de que puedan mudarse a una casa.

Algunos damnificados del volcán denuncian el impago de las compensaciones económicas.

En el sector agrícola, los regantes de la zona suroeste, manifiestan su malestar por la demora en las ayudas. Subrayan las pérdidas sufridas bajo la lava y critican la lentitud de la administración.

Ayudas prometidas

Las diferentes asociaciones de afectados por el volcán denuncian los 100 millones prometidos por el Estado y que «aún no han llegado». Un dinero aprobado en 2024 y que afirman, sería importante para cubrir algunas de carencias.

Por otro lado, esa cantidad ayudaría a reconstruir parte de la zona cultivada y que quedó sepultada por la lava. El sector agrícola destaca las pérdidas en la producción por el volcán.