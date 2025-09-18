En las últimas 24 horas se han registrado más de un centenar de fallecidos en la Ciudad de Gaza

Vídeo RTVC.

El ejército israelí mató desde la madrugada del jueves a 12 palestinos en la Franja, según un balance provisional publicado por periodistas. Basado en las morgues de hospitales, entre ellos al menos nueve en la capital, que afronta su tercer día de ofensiva terrestre.

Al menos un palestino murió en un ataque con drones israelíes contra el barrio de Al Rimal, al oeste de la ciudad de Gaza. Otros cuatro fueron asesinados en el campamento de refugiados de Al Bureij (centro), según la agencia oficial palestina Wafa. Además, varios palestinos resultaron heridos cuando aviones israelíes atacaron a un grupo de personas cerca del restaurante Palmira. Al oeste de la ciudad de Gaza, detalló esta misma fuente.

El pasado mayo, al menos 25 gazatíes, entre ellos niños y un periodista, fueron asesinados en dos ataques aéreos cerca de este restaurante.

Continúan la muerte de gazatíes a manos del ejército de Israel.

Destrucción de viviendas y expulsión de decenas de miles de personas hacia el sur

Las tropas israelíes siguen hoy «ampliando sus operaciones» en la ciudad de Gaza, según un comunicado castrense. En el terreno se traduce en la destrucción generalizada de viviendas y la expulsión a decenas de miles de personas hacia el sur del enclave.

De acuerdo con la agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, las operaciones militares israelíes y el desplazamiento a gran escala están interrumpiendo la prestación de servicios de nutrición en toda la gobernación de Gaza.

A 13 de septiembre, 21 de los 50 centros de tratamiento ya estaban cerrados, lo que dificulta la detección de casos de malnutrición y pone en peligro el seguimiento de unos 4.000 niños que ya recibían tratamiento.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.