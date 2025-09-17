Ciudad de Gaza afronta este miércoles su segundo día de ofensiva terrestre del ejército de Israel

Vídeo RTVC.

El ejército israelí mató en lo que va de miércoles a medio centenar de gazatíes en toda la Franja. Son datos del balance provisional publicado por periodistas y basado en las morgues de hospitales, entre ellos al menos a 27 en la ciudad de Gaza, que afronta su segundo día de ofensiva terrestre.

En uno de los ataques aéreos contra la capital, 15 gazatíes murieron -entre ellos mujeres y niños- cuando la vivienda en la que se refugiaban en el campamento de Al Shatea, al oeste de ciudad de Gaza, fue bombardeada, según informó una fuente local.

Otros hospitales del norte, como el Bautista y el Al Quds, recibieron un total de 12 muertos, según el recuento difundido por los periodistas.

Imagen. EP

Bombardeos

Los bombardeos israelíes se concentran hoy también en el norte de la Franja. Con ataques aéreos, marítimos y terrestres contra edificios y tiendas de campaña. Ayer dejaron cerca de 400 heridos y un centenar de muertos, según los datos de Sanidad publicados este miércoles.

Esta noche, Israel bombardeó también, sin causar heridos, el Hospital Al Rantisi de la ciudad de Gaza. Hoy sigue funcionando pese a los daños en un edificio, según confirmó el director del centro, Jamil Suleiman.

«Fueron tres ataques pasadas las diez de la noche», indicó Suleiman al teléfono. Explicó que en el centro había entonces 80 pacientes, de los cuales 7 eran bebés ingresados en el área de neonatos y otros 5 niños en cuidados intensivos del centro. Un centro que es el único especializado en pediatría que funciona en la capital.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.