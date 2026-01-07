Continúan las precipitaciones en las islas, aunque más débiles

Séptima jornada consecutiva con presencia de precipitaciones en las islas, una lluvia que estará acompañada este miércoles de viento y mal estado del mar generalizado

Piscinas naturales de Bajamar, La Laguna. Imagen Ayuntamiento de La Laguna

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos en las próximas jornadas en el Archipiélago. Aunque los valores diurnos podrían subir ligeramente, el ambiente seguirá siendo plenamente invernal, especialmente durante las mañanas, noches y madrugadas.

En numerosas zonas de medianías de todas las islas, los termómetros no alcanzan los 10 grados. Incluso se registran temperaturas bajo cero en puntos elevados como Izaña, en Tenerife, y el Roque de los Muchachos, en La Palma. El frío también se deja sentir en buena parte del interior de Lanzarote y Fuerteventura, donde las temperaturas se mantienen por debajo de los 13 o 14 grados. Las condiciones más suaves se dan en la costa, con valores que oscilan entre los 14 y los 16 grados.

Este miércoles será la séptima jornada consecutiva con presencia de precipitaciones. Aunque serán mucho más débiles que en días anteriores, volverán a repetirse, sobre todo a primeras horas de la mañana y al final del día. Las lluvias afectarán principalmente a zonas de medianías y áreas altas, así como al interior de Gran Canaria y al norte de las islas de mayor relieve. En las vertientes sur se esperan, en cambio, ratos de sol.

Viento y mala mar

En Lanzarote y Fuerteventura también se prevén intervalos soleados, aunque sin llegar a despejar por completo. El viento alisio soplará de moderado a fuerte, con mayor intensidad en las zonas costeras del sureste y noroeste de las islas, así como en alta mar.

Este episodio de viento provocará un mal estado del mar generalizado en la mayor parte del litoral canario, tanto en las costas del norte como del sur, por lo que se recomienda extremar la precaución en las zonas marítimas y costeras.