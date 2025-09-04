ES NOTICIA

Continúan las restricciones de consumo de agua en Buenavista del Norte, Tenerife

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Vecinos de varios barrios del municipio de Buenavista del Norte, en Tenerife, llevan más de un mes sin poder consumir agua del grifo

Declaraciones: Vecinos afectados / Víctor Manuel González, concejal de Aguas del Ayuntamiento de Buenavista del Norte


Continúan las restricciones de consumo de agua del grifo para los vecinos de varios barrios de Buenavista del Norte, en Tenerife, que no pueden utilizarla ni para beber.

Una situación que se ha alargado en el tiempo más de un mes en las casas sin poder utilizar el agua del grifo. Las restricciones afectan a unos 700 vecinos de barrios como el de Las Lagunetas, pero también a otros como el de El Palmar o Las Portelas, además de otras zonas del municipio.

Restricciones al consumo de agua en Buenavista del Norte. Imagen RTVC

La causa de estas restricciones están en los altos niveles de fluoruro detectados en el agua que superan los permitidos. Una situación que suele ocurrir en verano cuando aumenta la demanda y se tiene que inyectar en la red agua que no está tratada.

El Ayuntamiento de Buenavista de Norte asegura que los niveles de fluoruro están descendiendo y esperan que la situación se solvente cuanto antes, mientras continúan con el reparto de agua embotellada entre los vecinos.



