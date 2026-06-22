Continúan los terremotos de baja magnitud en el entorno del Teide

- Itahiza Domínguez: «Estamos más ocupados que preocupados por el repunte de microterremotos bajo el Teide»
Desde el pasado viernes se han registrado 219 movimientos sísmicos. En las últimas 24 horas se han identificado un total de 89
Continúan registrándose microterremotos en el entorno de Las Cañadas del Teide. Desde el pasado viernes, se han detectado 219 movimientos y durante las últimas 24 horas se han identificado un total de 89. En concreto, esta madrugada se han detectado 60 seísmos
La localización sigue siendo al oeste de Las Cañadas del Teide y la mayor parte se han localizado a una profundidad entre 10 y 12 kilómetros tal y como se viene registrando durante los últimos meses.
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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que son movimientos de magnitud débil, conocidos como volcanotectónicos o híbridos. Hacen un llamamiento a la tranquilidad de la población y recuerdan que se está prestando especial atención a estos episodios sísmicos.