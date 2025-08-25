Los 200 trabajadores de Hoteles Escuela de Canarias, empresa pública de la Consejería de Turismo y Empleo, llevaban diez años sin negociación colectiva

El nuevo convenio colectivo de Hecansa entra en vigor con mejoras en las condiciones laborales del personal. El acuerdo, publicado este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), incluye medidas que reconocen el desarrollo profesional de los casi 200 trabajadores de todos los centros dependientes de esta empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.

Entra en vigor el nuevo convenio de colectivo de Hecansa. En la imagen, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León. RTVC.

El documento de Hecansa, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025 y una validez de cuatro años, es el resultado de varios meses de negociaciones entre la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores después de diez años sin acuerdo.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha expresado nuevamente su satisfacción afirmando que “con el nuevo convenio, que se comenzó a negociar en noviembre de 2023 tras años sin acuerdo, se mejoran las condiciones laborales de todo el personal, pero, además, se incluyen medidas que hacen más atractivo el sector para captar una nueva generación de profesionales”.

El documento se distribuye en diez títulos, cuatro disposiciones adicionales y dos anexos en los que, entre otras medidas, se regula la opción de movilidad funcional y geográfica del personal y se incorpora la compensación de la actividad docente debido a que el ámbito educativo es el objetivo esencial de la empresa, entre otras mejoras.

Nuevo convenio con jornada laboral de 35 horas

El nuevo convenio colectivo de Hecansa es el resultado de una negociación entre la dirección de la empresa pública y las organizaciones sindicales UGT, USO y CSIF a las que “hay que agradecer su implicación y talante mostrado durante todo el proceso”, aseguró de León, que destacó también la implicación de la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, por su trabajo para que este documento saliera adelante con mejoras para la plantilla.

El nuevo convenio contempla una actualización de las tablas salariales a los sucesivos incrementos autorizados para la sociedad entre los años 2014 y 2025 con una estructura distribuida por grupos profesionales, de salario base, dos gratificaciones extraordinarias y bolsa de vacaciones, además de la posibilidad de que los trabajadores que ocupen puestos de especial responsabilidad perciban complementos funcionales, no consolidables.

En cuanto a las condiciones de trabajo, se fija una jornada laboral de 35 horas semanales y se reconoce el complemento hasta el cien por ciento de las retribuciones en la situación de incapacidad laboral. Otra de las mejoras hace referencia a la adaptación de los permisos y licencias retribuidas y su duración a la normativa vigente, además de regular también el trabajo a distancia.